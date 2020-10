El guiño de Gianni Infantino y la FIFA a Boca por el Mundial de Clubes

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, se inclinó "por el Mundial de Clubes" en detrimento de una Premier League Europea, "para que los equipos no europeos también alcancen atracción mundial", y como ejemplo para refrendarlo destacó que prefiere "un Bayern Múnich-Boca Juniors antes que un Bayern Múnich-Liverpool".

El suizo insistió en la realización del nuevo Mundial de Clubes, con el inédito formato de 24 equipos de todo el mundo participando de este certamen que iba a desarrollarse originalmente en junio del año próximo y por la pandemia de coronavirus fue pospuesto para 2022 en China.



"En mi opinión no se trata de Bayern Munich enfrentando a Liverpool, sino el actual campeón de Europa ante Boca Juniors", ejemplificó el máximo dirigente del fútbol mundial al medio suizo, CH Media y Blick.

"Es que como presidente de la FIFA mi interés es más amplio y va más allá, debe alcanzar todas las latitudes, y por eso prefiero el Mundial de Clubes antes que una Superliga Europea, porque al futuro quiero que los equipos no europeos también tengan una atracción internacional", remarcó.



Según Infantino, la denominada "Premier League Europea" se convertiría en un torneo que se "volvería inevitablemente aburrido" por resultar una redundancia de la Champions League.



En otro orden y luego de verificar que los sorteos de los grupos para las Eliminatorias Europeas para Qatar 2022 se llevarán a cabo el 7 de diciembre próximo (se jugarán desde 2021), avisó que esa Copa del Mundo "se jugará con público", e inmediatamente lanzó un mensaje alarmante: "Si eso no fuera posible, habría que preguntarse entonces si debería jugarse el Mundial, porque si la gente no puede concurrir a los estadios será porque todos tendremos problemas mayores".

"Por el momento y a pesar de la pandemia de coronavirus estamos completamente dentro del presupuesto, pero especialmente para todos los países que dependen de los ingresos de los espectadores, la situación es difícil. Por acá de lo que se trata principalmente es de la salud de toda la población", advirtió finalmente Infantino respecto de la gestión que realiza FIFA para contener los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus que afectan a todas las asociaciones miembro.