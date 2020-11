El futbolista argentino que jugó con el 10 de Maradona en Brasil

El argentino Matías Zaracho, jugador del Atlético Mineiro de Brasil, que dirige su compatriota Jorge Sampaoli, vistió la casaca con el número "10" del equipo en el triunfo ante Botafogo, como homenaje a Diego Armando Maradona.

Atlético Miniero decidió en manera de homenaje que el ex Racing vistiera la camiseta 10 y el nombre de Maradona en su espalda en la victoria 2-1 ante Botafogo como local por la 23ra. fecha del Brasileirao.



"Diego, no tuvimos el honor de verte con nuestra casaca albinegra, pero a través de su compatriota y admirador Matías Zaracho su nombre también se eternizará en nuestros colores. ¡Gracias, D10s!", indicó Mineiro, único puntero del certamen, en la red social Twitter.



"Es un momento muy difícil, tanto para el pueblo argentino como para el mundo entero. Es muy difícil, me da angustia, no lo puedo creer", dijo Zaracho, quien agregó: "Fue emocionante hacer este homenaje por él. Es un pequeño logro, y la verdad es que me sentí inspirado para usar la camiseta y poder representarlo".



Solo Zaracho llevó el nombre de la estrella en su espalda, pero todos los demás futbolistas tuvieron su cara estampada en sus pantalones cortos, con la frase: "Adiós, Pibe de Oro".