El emotivo video homenaje de la AFA a Agüero: "Nos entregó su corazón"

Las cuentas oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino y de la Selección despidieron al "Kun" con un video para emocionarse.

A un día del anuncio del retiro del fútbol profesional de Sergio Agüero, las cuentas oficiales de la AFA y de la Selección Argentina publicaron un emotivo video homenaje para despedir al tercer máximo anotador histórico de la Albiceleste. "Nos tomamos un día más pero no queríamos dejar de despedirte como te lo merecés ¡Te vamos a extrañar, Kun Agüero!", escribió la entidad en sus cuentas de redes oficiales.

La idea del homenaje fue marcar cómo el ex futbolista es querido en todo el mundo. "Querido por Diablos desde los 15 años. Querido por argentinos, por españoles y por ingleses ¿Quien no quiere al Kun?", arranca el video con una voz en off mientras pasan distintas imágenes de la carrera de Agüero.

"Querido por Dios y el más querido por el Messias", agrega más adelante mostrando abrazos con Maradona y Messi. "Tan querido que nadie en el mundo hubiera querido verte a los 37 del primer tiempo agachándote y agarrándote el pecho. Y mucho menos verte llorar", dice sobre el partido contra Alavés que tuvo que salir reemplazado por una arritmia a fines de octubre.

Luego de seguir marcando toda la gente que lo quiere al "Kun", llega el momento más fuerte del video cuando dice que es "tan querido que nos entregó su corazón, ese que hoy no lo deja patear más". Sergio ayer oficializó su retito por sufrir una miocarditis en el corazón que no le permite practicar deporte de alto rendimiento que le genere estrés físico y mental.

En la conferencia de prensa Agüero agradeció "a la Selección Argentina, que es lo que más amo". El homenaje de la AFA recuerda imágenes de distintos momentos con la celeste y blanca pero nombra a dos. "Querido por sus cabezazos a pesar de ser bajito y querido por ese penal", detalla sobre el gol a Francia en el Mundial 2018 y la falta que le cometieron en la final del Mundial Sub 20 contra Nigeria en 2005, que Messi cambió por gol para ganar el título.

El vídeo de la Asociación del Fútbol Argentino concluye preguntando si "¿Conociste alguna vez un crack tan querido? ¡El Kun Agüero, papá! Desde hoy y para siempre. Gracias por tanto, querido Kun".

Sergio fue futbolista del seleccionado mayor durante 15 años y disputó tres mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. En total jugó 101 partidos, marcó 42 goles solo superado por Messi con 80 y Gabriel Batistuta con 54. El "Kun" tiene un título, la Copa América en Brasil este año. Además en juveniles ganó vos mundiales Sub 20 (Holanda 2005 y Canadá 2007) y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Agüero jugó en cuatro clubes en toda su carrera: Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona. Marcó 427 goles, ganó 21 títulos y fue nominado 7 veces al Balón de Oro. Además es el máximo goleador extranjero de la Premier League. Todos estos datos son narrados también en el video homenaje que subió hoy la AFA.