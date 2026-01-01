El director técnico Enzo Maresca deja el Chelsea en medio de mala racha

FOTO DE ARCHIVO: El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, reacciona después del partido contra el Newcastle United por la Premier League en St. James' Park, Newcastle

El ‍Chelsea se despidió el jueves de Enzo Maresca, una dramática caída en desgracia para el italiano que fue nombrado entrenador del mes de ‍noviembre antes de que el ⁠club ganara sólo uno de sus últimos siete partidos de liga y quedara fuera de la lucha por el título de la Premier League.

El italiano, que llegó al Chelsea en 2024 tras ascender con el Leicester City a la Premier League, deja el club 18 meses después de que se le encomendó la tarea de revitalizarlo tras dos años sin clasificar a la Liga de Campeones.

Al final, Maresca condujo al equipo londinense a la clasificación para la Liga de ‌Campeones con un cuarto puesto, el trofeo de la Liga ⁠Conferencia de la UEFA y el título del ⁠Mundial de Clubes en su primera temporada con una plantilla joven pero muy cara.

MALA RACHA

Pero una mala racha en diciembre y un arrebato poco habitual del ‍italiano llevaron a la jefatura del club a tomar medidas y despedirse del técnico de 45 años.

"El Chelsea Football Club ⁠y el entrenador Enzo Maresca separan sus ‌caminos", anunció el club en un comunicado.

"Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el club creen que un cambio da al equipo la mejor oportunidad de encarrilar la temporada".

El Chelsea llegó a ser tercero en noviembre y ‌estaba entre ‌los aspirantes al título, con mucha confianza después de haber aplastado también al Barcelona por 3-0 en la Liga de Campeones en Stamford Bridge.

Sin embargo, en el ecuador de la temporada ha caído hasta la quinta posición, a 15 puntos del líder, el Arsenal.

LAS PEORES ​48 HORAS

El mes pasado, Maresca expresó su frustración por los problemas entre bastidores, diciendo que se sentía falto de apoyo por parte del club, y describió el periodo posterior a la victoria por 2-0 sobre el Everton como "las peores 48 horas" de su mandato.

El italiano no aclaró a qué se refería con su comentario, pero el daño parecía estar hecho, ya que la trayectoria del Chelsea en la ‍liga cayó en picado.

Aunque el Chelsea venció al Cardiff City para alcanzar las semifinales de la Copa de la Liga, sólo sumó dos puntos en sus tres últimos partidos de la Premier League.

Fuera del terreno de juego, Maresca también tuvo la desagradable distracción de desmentir los vínculos con el Manchester City, señalando que ​estaba comprometido con el Chelsea, con el que tenía contrato hasta 2029.

Pero el empate a 2-2 del martes en casa contra el Bournemouth, en el que los aficionados ​corearon "No sabes lo que estás haciendo" cuando sustituyó al mediapunta Cole Palmer, y también abuchearon al final del encuentro, resultó ser su último partido ⁠al frente del equipo.

El club no ha comunicado quién se hará cargo del equipo antes del partido del domingo contra el Manchester City, segundo clasificado.

Con información de Reuters