El delantero uruguayo de Argentinos Juniors, Santiago Silva, aseguró sentirse "una víctima" en referencia a la sanción de dos años sin poder jugar profesionalmente por parte del Tribunal Arbitral Antidopaje, por un doping positivo de testosterona cuando era futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Me considero una víctima de todo esto", expresó el atacante, quien dio positivo tras un partido entre el "Lobo" platense y Newell's Old Boys, disputado el 12 de abril de 2019, en el marco de la Superliga.



Silva, de 39 años y quien estaría habilitado para volver a jugar cuando tenga 41, explicó que la utilización de "testosterona" se debió a que estaba en pleno "tratamiento para tener familia".



"Estaba haciendo un tratamiento para tener familia, nunca pensé en sacar ventaja deportiva y me sorprenden algunos manejos, por eso yo presenté mis papeles como corresponde en el tema", declaró en diálogo con TyC Sports.



"Estaba buscando un hijo, hice un tratamiento de fertilidad y por eso salió testosterona", reforzó el exatacante de Banfield, Boca Juniors y Vélez Sarsfield, entre otros clubes.



"Por el doping, corté el tratamiento para volver a ser papá. Me pegó que la sanción sea de dos años, es llamativo que me sancionen por un tratamiento de fertilidad", continuó el "tanque".



El jugador nacido en la ciudad uruguaya de Montevideo, por último, dejó en claro que apelará el fallo, a pesar de la ratificación de la sanción del Tribunal Arbitral Antidopaje. "Voy a apelar el fallo para seguir peleando", cerró Silva.