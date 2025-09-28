El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, estará de baja un mes por una lesión muscular

Imagen de archivo del defensa del Real Madrid Dani Carvajal durante el calentamiento previo al partido de LaLiga contra la Real Sociedad en el Reale Arena, San Sebastián, España.

El Real Madrid informó el domingo de que su capitán, el defensa Dani Carvajal, sufrió una lesión en la pantorrilla, algo que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante al menos cuatro semanas, según los medios españoles.

Carvajal ha jugado en siete de los ocho partidos del Real Madrid en todas las competiciones esta temporada, pero tuvo que abandonar el campo después de una hora en el derbi liguero disputado el sábado, que perdió su equipo por 5-2 ante el Atlético de Madrid.

El jugador, de 33 años, regresó a los terrenos de juego en julio, con motivo de las semifinales del Mundial de Clubes, tras nueve meses de baja por una lesión del ligamento cruzado anterior.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha", informó el Real Madrid en un comunicado.

El club "merengue" no precisó cuánto tiempo estará de baja, pero el diario Marca dijo que podría estar fuera de acción cerca de un mes, lo que significa que es probable que se pierda la visita del Fútbol Club Barcelona el 26 de octubre.

El lateral derecho Trent Alexander-Arnold y el central Antonio Rüdiger también están lesionados, lo que deja a Xabi Alonso con pocas opciones en defensa.

El Real Madrid viajará el martes a Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty por la Liga de Campeones.

Con información de Reuters