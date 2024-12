Ya pasaron dos años de la conquista en Qatar 2022.

Actualmente, la Selección Argentina tiene varios jugadores pertenecientes a la Premier League, tales como Dibu Martínez (Aston Villa), Alexis Mac Allister (Liverpool) o Alejandro Garnacho (Manchester United), entre otros. De hecho, uno de los que llegó a la liga inglesa tras la conquista del Mundial de Qatar 2022 fue Enzo Fernández, quien dejó el Benfica en 2023 y tuvo un complicado camino para volverse una estrella en el Chelsea.

Recordado por su gol a México en la fase de grupos, el mediocampista comenzó de menor a mayor en el cuadro londinense, pero hoy se destaca como uno de los mejores jugadores que tiene la Premier League. En lo que va de la temporada, Enzo apenas se ha perdido un partido por el campeonato y lleva tres goles y cuatro asistencias, sin mencionar sus participaciones en la Conference League y la EFL Cup.

Tal es el talento que ha mostrado el volante de la “Albiceleste” que Michael Owen, uno de los exjugadores de mayor éxito en Inglaterra, pidió que el Liverpool lo fiche en el siguiente mercado de pases. El inglés debutó en los “Reds” en 1997 y ganó seis títulos con el conjunto rojo, incluso una Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa, sin mencionar que ganó el Balón de Oro del 2001.

Con semejante historial, Owen es una de las voces más autorizadas para hablar de los posibles fichajes del Liverpool y en una reciente entrevista con ESPN dejó claro su interés por Fernández. Al ser consultado por los argentinos que juegan en la liga inglesa, el exfutbolista destacó a Enzo por sobre los demás y reconoció que lo ficharía si fuese entrenador de los Rojos.

“Me gusta el que juega en el Chelsea. Me gusta Enzo Fernández. Creo que es brillante, realmente me gusta. Cuando lo ficharon creí que iba a ser la mejor sociedad de la Premier League, tomó un poco de tiempo esa unión pero ahora se ve bien. Creo que Enzo Fernández es un jugador de clase mundial. Probablemente si fuese el técnico del Liverpool y tendría que fichar a un argentino de la liga, creo que lo elegiría a él”, afirmó Owen.

Los últimos partidos de Enzo del 2024

Es sabido que la Premier League no se detiene por las fiestas de fin de año, por lo que tendremos dos partidos del equipo de Enzo Fernández antes de que cambie el calendario. Tras el empate sin goles con Everton de este domingo, el Chelsea volverá a jugar el jueves contra el Fulham por la decimoctava fecha a las 12:00, mientras que el lunes 30 visitará a Ipswich desde las 16:45.