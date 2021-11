Durísima revelación de "Pepe" Basualdo sobre el cruce Dálmine vs. Barracas Central

El exfutbolista, que tiene intenciones de participar políticamente en Dálmine, contó que los jugadores votaron para ver si iban "para atrás" ante Barracas Central.

El ex futbolista de Boca y Vélez José "Pepe" Basualdo reveló que el plantel de Villa Dálmine realizó una votación para determinar qué actitud tomar ante el definitorio encuentro contra Barracas Central, equipo que debía ganar -algo que terminó ocurriendo- para llegar a la final por el ascenso a la Liga Profesional desde la Primera Nacional.

El fin de semana pasado, el "Violeta" cayó 3-1 y en los últimos días el entrenador Marcelo Franchini tuvo que suspender una práctica porque entre los propios jugadores hubo problemas y planteos por presuntamente haber jugado con menos ganas ante el "Guapo".

"Me enteré de todo. Hubo una votación entre jugadores para determinar quién iba para adelante y quién para atrás. Insólito. Muy grave todo lo que me llegó. Muy grave la situación. Lo que algo se olfateaba en el ambiente, si es realmente todo como se dice y como salió la verdad es que es muy lamentable que mi equipo esté involucrado en esta situación", expresó Basualdo, que tiene ganas de meterse en la política de Dálmine. Tras esto, se refirió al resultado de esa votación y aclaró: "Creo que ganó un punto la votación para ir para adelante. Fue en vano igual porque teóricamente regalaron el partido".

"Yo creo que hay que echarlos. Si estaban haciendo esa votación y hay cuatro que fueron para atrás, yo como técnico voy y digo 'ustedes van para atrás, afuera. Vengan cuatro que vayan para adelante'", sostuvo en diálogo con radio Del Plata. Y agregó: "Es la primera vez que lo escucho en mi carrera que haya pasado eso. Es bastante triste que siga pasando en nuestro fútbol, que Inclusive la agencia de apuesta tuvo que anular todo, todos los recortes que estoy leyendo... es muy feo lo que está pasando".

“Me duele mucho porque es un club que yo quiero y todo se relación con el Chiqui Tapia”, dijo el ex jugador al tiempo que consideró una “lástima” que “esté pasando esto con Dálmine”.

En otro tramo de la entrevista le consultaron acerca de sus intenciones políticas en el club y manifestó: "Estoy vinculado a Dálmine, vemos cuándo son las elecciones, quiero participar en el nuevo Dálmine, no me da la antigüedad para ser presidente, no lo descarto a futuro. Estamos armando la lista".