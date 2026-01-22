DT de Senegal explica por qué su equipo abandonó final de Copa Africana de cara a posible sanción

Imagen de archivo del entrenador de Senegal Pape Thiaw (izq) y Kalidou Koulibaly celebrando con el trofeo tras ganar la Copa Africana de Naciones a Marruecos, en el estadio Príncipe Moulay Abdelá, Rabat, Marruecos.

El director técnico de Senegal, Pape Bouna Thiaw, dijo que su decisión de ordenar ‍que sus jugadores abandonaran ⁠la cancha en la final de la Copa Africana de Naciones del domingo se debió a la emoción y a una sensación de injusticia.

En una publicación en Instagram el jueves, Thiaw intentó explicar sus acciones, que han sido ampliamente condenadas y por las que se enfrenta a una posible sanción.

Senegal protagonizó una dura protesta y abandonó el terreno de ‌juego por largo tiempo, después de que ⁠se le anuló un gol y ⁠luego el VAR cobró un penal a favor de Marruecos -la selección anfitriona- en los últimos compases del partido del domingo, ‍aunque el equipo posteriormente regresó para reanudar el juego.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Marruecos erró la pena máxima, llevando el ⁠partido a la prórroga, donde ‌Senegal marcó el 1-0 y se adjudicó su segundo torneo continental en las tres últimas ediciones.

"Hemos vivido un torneo excepcional, con una organización magnífica, que desgraciadamente terminó en tragedia", escribió el seleccionador senegalés. "Nunca fue mi intención ‌ir en ‌contra de los principios del juego que tanto amo".

"Simplemente intenté proteger a mis jugadores de la injusticia. Lo que algunos verán como una violación de las reglas no es más que una reacción ​emocional al sesgo de la situación", continuó.

"Después de discutirlo, decidimos reanudar el partido e ir a por el trofeo para ustedes (los hinchas senegaleses). Pido disculpas si he ofendido a alguien, pero los amantes del fútbol comprenderán que la emoción es parte esencial de este deporte", agregó.

Senegal ha estado celebrando la victoria ‍desde que el equipo regresó a Dakar el lunes, y Thiaw, un exseleccionado de 44 años, rindió homenaje a su plantilla, que fue recompensada con premios de más de 130.000 dólares, así como con lotes de tierra en zonas costeras ​por sus esfuerzos.

"Mis chicos, estos 28 guerreros que han dado sudor, sangre y su alma por su nación", dijo el seleccionador. "Es ​un placer dirigirlos porque, más allá de ser leyendas, ¡son personas excepcionales!".

En los próximos días se espera una ⁠decisión sobre posibles sanciones para Senegal por parte del comité disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en Español por Ricardo Figueroa)