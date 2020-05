Finalmente, hoy regresa la Bundesliga alemana. La Primera División de Alemania será la primera liga en recuperar la actividad en Europa. De esta manera, se va a completar lo que quedaba del torneo antes de su suspensión dos meses atrás por la pandemia del coronavirus.

El Bayern es el líder del torneo con 55 puntos, por encima del Dortmund (51), el RB Leipzig (50), el Borussia Monchengladbach (49) y el Bayer Leverkusen (47). El fin de semana también tendrá presencia argentina: Lucas Alario y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Santiago Ascacíbar (Hertha Berlín), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) y David Abraham (Eintracht Frankfurt).

La jornada 26 tendrá como platos fuertes al Derby del Ruhr, entre Borussia Dortmund y Schalke 04, y la visita del puntero Bayern Munich al FC Union Berlín.

En qué días y horarios se podrá ver en Argentina:

Para verlo de manera online se puede acceder a Fox Sports Play y ESPN Play, con el usuario y la contraseña del cableoperador

Para verlo por televisión, estos son todos los detalles:

Sábado 16 de mayo

10.30

Borussia Dortmund vs Schalke 04 (ESPN2)

Leipzig vs Friburgo (ESPN 2 - en diferido a las 15.30)

Hoffenheim vs Hertha Berlín (FOX Sports 2)

Fortuna Dusseldorf vs Paderborn (FOX Sports - en diferido a las 18.00)

Augsburgo vs Wolfsburgo (FOX Sports - en diferido a las 20.00)

13.30

Eintracht Frankfurt vs Borussia Monchengladbach (ESPN 2)

Domingo 17 de mayo

10.30

Colonia vs Mainz (FOX Sports)

13.00

Union Berlin vs Bayern Múnich (ESPN2)

Lunes 18 de mayo

15.30

Werder Bremen vs Bayer Leverkusen (ESPN2)