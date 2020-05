Caruso Lombardi atacó a la AFA por suspender los descensos

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi expresó su rechazo a la AFA por la idea de eliminar los descensos que y sostuvo que esto "beneficia a los que hacen mal las cosas".

El entrenador criticó muy fuerte a la AFA y, en una entrevista con La Voz del Interior, disparó: "¿A quién benefician estas medidas de no tener descensos? A nadie. O, mejor dicho, a los que hacen mal las cosas",

En este mismo concepto, Caruso sostuvo que "hora los clubes corren a los jugadores que ellos dicen que son caros o a los técnicos, ¿para qué?, para jugar con los pibes y que todo les salga gratis o muy barato".

En esta misma línea, el ex entrenador de San Lorenzo y Racing, entre otros equipos, cuestionó duramente a la AFA: "Hacen lo que quieren, no le preguntan a nadie ni consultan nada. Creo que está muy mal lo que están haciendo", opinó. Además, reveló qu no cobró el sueldo de marzo así se les puede "pagar a los empleados del club".