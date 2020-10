Cambió el horario de Argentina - Ecuador: ¿a qué hora juega la Selección?

Foto: @Argentina

La FIFA retrasó en 20 minutos el partido que jugarán este jueves en La Bombonera los seleccionados de Argentina y Ecuador, y que así pasó de las 21.10 a las 21.30, cerrando el primer segmento de la jornada inaugural de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

De esta forma, el equipo de Lionel Scaloni tendrá finalmente su debut en la clasificación al Mundial este jueves desde las 21.30, encuentro que contará con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, junto a sus compatriotas asistentes. Además, el VAR estará a cargo del uruguayo Andrés Cunha.

El jueves se jugarán tres partidos y el viernes habrá otros dos, mientras que el martes 13 próximo no habrá jornada partida, sino que los cinco cotejos se disputarán en el mismo día.

Días y horarios para los partidos de la primera fecha de las Eliminatorias (hora argentina):

Jueves 8 de octubre



19.45 - Uruguay vs Chile (Estadio Centenario, Montevideo).



20.30 - Paraguay vs Perú (Estadio Defensores del Chaco, Asunción).



21.30 - Argentina vs Ecuador (Estadio de Boca Juniors, Buenos Aires).



Viernes 9 de octubre



​20.30 - Colombia vs Venezuela (Estadio Metropolitano, Barranquilla).



21.30 - Brasil vs Bolivia (Estadio Pernambuco, Recife).