El empate entre Argentina y Paraguay en La Bombonera por las Eliminatorias para Qatar 2022 ofreció poco desde el juego pero mucho desde la polémica. Y sin dudas la jugada más destacada en este sentido fue la temeraria entrada de Ángel Romero a Exequiel Palacios en el primer tiempo que no solo obligó al volante a ser reemplazado, sino que le terminó generando una fractura en su columna.

Lo cierto es que dicha acción generó el aireado reclamo de todo el banco argentino, sobre todo porque el jugador paraguayo no recibió sanción y la acción no fue revisada por el VAR, lo que hubiera motivado una casi segura expulsión para el futbolista de San Lorenzo.

Pero llamó mucho la atención lo que ocurrió tras el encuentro, durante la conferencia de prensa de Eduardo Berizzo, cuando al DT de Paraguay le consultaron por la jugada y su respuesta fue insólita.

"¿La falta de Romero sobre Palacios? ¿La salida de...? ¿Nuestro Romero le hace falta a...? Alguna acción del juego. Me encuentran falto de memoria. No sé. No la registré", manifestó confundido el entrenador argentino del conjunto guaraní.

El mediocampista del Seleccionado argentino seguramente estará inactivo durante varios meses a causa de una "fractura de apófisis transversas de columna lumbar", por la cual permanece internado en una clínica porteña para controlar su evolución, según el parte oficial dado a conocer por la AFA.

La lesión de Palacios, jugador del Bayer Leverkusen alemán, se constató luego de los estudios que se le realizaron durante la madrugada en la Clínica Finocchietto, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.