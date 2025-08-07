Barcelona despoja a Ter Stegen de la capitanía, mientras enfrentamiento sigue escalando

Foto de archivo del arquero del Barcelona's Marc-Andre ter Stegen antes de un partido ante Real Valladolid

El Barcelona despojó el jueves a Marc-André ter Stegen de la capitanía del equipo, en medio de una disputa con el club por su lesión y mientras la entidad trata de registrar nuevos fichajes.

El Barça fichó el mes pasado a Joan García, de 24 años, procedente del Espanyol. El club esperaba vender a al guardameta alemán, de 33 años, para hacer espacio en su masa salarial para García y a Marcus Rashford, cedido por el Manchester United.

Sin embargo, Ter Stegen tuvo que someterse a una nueva intervención quirúrgica para terminar de reparar una rotura múltiple de ligamentos de rodilla que sufrió la temporada pasada, lo que le cerró la puerta a marcharse en la ventana de traspasos y obligó al Barça a probar un enfoque diferente.

El club pidió a Ter Stegen que firmara una baja médica de larga duración que le permitiera cumplir las normas del Fair Play Financiero de LaLiga.

Pero el anuncio de Ter Stegen en las redes sociales de que solo estaría de baja tres meses irritó a la dirección del club, ya que las normas de LaLiga exigen que un jugador permanezca de baja al menos cuatro meses para que se considere una lesión de larga duración.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club (...) ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol", dijo la entidad en un comunicado.

"Durante este período, las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", agregó.

La polémica pone de manifiesto las dificultades económicas del Barcelona, que lleva varios años con problemas para registrar nuevos fichajes.

El 16 de agosto, el Barcelona inicia en Mallorca la defensa de su título de LaLiga.

Con información de Reuters