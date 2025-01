Ancelotti se muestra tenso y sin ganas de hablar tras la dura derrota ante el Barça

FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Supercopa de España - Final - FC Barcelona vs Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no se mostró muy locuaz antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey que su equipo disputará el jueves en casa ante el Celta de Vigo y esquivó las preguntas sobre la derrota por 5-2 sufrida el domingo ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Ancelotti, que dijo que el Real Madrid había encontrado la solución tras su humillante derrota, dio respuestas cortas en una rueda de prensa tensa, muy diferente de la imagen relajada que el veterano entrenador italiano suele mostrar en sus encuentros con la prensa.

Se negó a responder a una pregunta sobre la posibilidad de que el Real Madrid haga algún movimiento para fichar jugadores en el periodo de traspasos de enero y dio una respuesta brusca cuando se le preguntó por la actitud de sus jugadores y su compromiso en la humillante derrota ante su viejo rival, el Barça.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esto es una rueda de prensa, no un debate. El debate ya lo he hecho con mi cuerpo técnico y con mis jugadores para buscar la mejor solución posible. Este no me parece el sitio más indicado para abrir un debate", dijo un tenso Ancelotti el miércoles.

"(Jugar en casa ante el Celta es) una oportunidad importante para salir de un mal partido, que nos ha dolido mucho. Pero no estamos hundidos, queremos reaccionar. Nos viene bien este partido contra un rival que juega bien".

"Ojalá el equipo pueda tener una buena reacción después del mal partido del otro día", agregó Ancelotti.

El domingo fue la segunda vez que el Barcelona vapuleó al Real Madrid esta temporada, tras un 4-0 en LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu en octubre.

Tras una extraordinaria temporada 2023-24, en la que el Real Madrid conquistó el doblete de Liga de Campeones y Liga, esta campaña está luchando por mantener el mismo nivel, sobre todo en la máxima competición europea, donde ocupa la vigésima posición con sólo nueve puntos en seis partidos.

Son segundos en LaLiga con 43 puntos, uno menos que el Atlético de Madrid y cinco más que el Barcelona, tercero.

A la pregunta de si la presión y las crecientes críticas le estaban afectando, Ancelotti dijo que no dejaba que el ruido interfiriera en su trabajo y que estaba centrado en enderezar el rumbo de su equipo.

"No sigo la onda de la crítica. Un día eres el mejor del mundo y el otro eres el más tonto", dijo. "Afortunadamente, tengo la experiencia para tener el equilibrio necesario y no seguir esa onda. Si la sigues, no sabes quién eres".

"(La derrota del domingo) es un paso atrás, pero tenemos que seguir adelante. Estamos bien posicionados en todas las competiciones. Obviamente, fue un mal partido, tuvimos un montón de errores. Lo hemos evaluado y hemos buscado la solución. Tenemos que seguir adelante pensando en el partido de mañana".

"Lo bueno del fútbol es que después de un mal partido, de una derrota que te pone triste, hay otra oportunidad al día siguiente. Esto te da la oportunidad de focalizarte mucho en lo que tienes que hacer y no en lo malo que has hecho".

Con información de Reuters