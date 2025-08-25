América remonta y golea como visitante al Atlas en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 ago - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, remontó el domingo un marcador en contra y goleó 4-2 como visitante al Atlas en el cierre de la sexta jornada del torneo Apertura.

El uruguayo Brian Rodríguez, el español Álvaro Fidalgo, el debutante francés Allan Iréneé Saint-Maximin y el chileno Víctor Dávila anotaron los goles del triunfo para las "Águilas" del América. El argentino Gustavo Del Prete y el paraguayo Diego González marcaron para los "Rojinegros" del Atlas.

En el partido disputado en el estadio Jalisco, América anotó el primer gol a los 21 minutos con un tiro penal que anotó Rodríguez después de que el zaguero Gaddi Aguirre tapó con la mano en el área un centro enviado por el colombiano Cristian Borja.

Atlas empató a los 45 minutos por conducto de Del Prete, quien metió el balón por el ángulo derecho con un disparo en la entrada del área tras recibir un pase del serbio Uros Durdevic.

Atlas dio la vuelta al marcador a los 49 minutos cuando González remató frente a la portería un centro enviado por José Lozano desde el sector izquierdo.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine empató a los 73 minutos con un colocado disparo de Fidalgo, quien metió el balón por el ángulo izquierdo tras recibir un pase de Kevin Álvarez.

Saint-Maximin, quien llegó al América hace dos semanas, metió el tercer gol a los 89 minutos cuando remató de volea un centro enviado por Isaías Violante desde el sector derecho.

Dávila cerró la cuenta a los 96 minutos cuando definió de derecha después de que el portero colombiano Camilo Camilo Vargas le detuvo un tiro penal.

Con su cuarto triunfo, América se ubicó en el segundo lugar general con 14 puntos, uno menos que el líder Monterrey.

Más temprano, Pumas UNAM y Puebla empataron 0-0 en el partido que marcó el debut del argentino Hernán Crsitante como director técnico de Puebla tras su presentación el viernes.

El sábado, Monterrey registró su quinto triunfo consecutivo al golear 3-0 a Necaxa, con lo que llegó a 15 puntos para ubicarse como líder del torneo.

Cruz Azul venció 1-0 al campeón Toluca, Mazatlán y Tigres UANL empataron 2-2, mientras que León y Pachuca igualaron 1-1.

En el inicio de la jornada, Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano, se recuperó el viernes de tres goles en contra y sacó un dramático empate de su visita a Tijuana.

Bravos de Ciudad Juárez remontó un gol en contra y venció agónicamente 2-1 a Santos Laguna, y Querétaro logró su primer triunfo en el torneo tras ganar 3-2 al Atlético de San Luis.

Con información de Reuters