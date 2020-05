El futbolista de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión habló por primera vez sobre la trágica muerte de su novia, Melody Pasini, y aseguró que fue "lo peor" que le pasó en la vida.

Con la voz quebrada, el ex jugador de Racing brindó una entrevista a Closs Continental y habló sobre su relación con Melody, quien murió de un paro cardíaco mientras manejaba su auto. "Es muy difícil salir por lo que me pasó y me está pasando, es muy pronto", señaló.

El jugador señaló que tiene"un poquito más de fuerza", pero resaltó que está "muy enojado, muy dolido". "Creo que estoy más enojado con Dios, que es el que elige cuando se tiene que ir uno. Son preguntas a las que las respuestas jamás van a llegar", afirmó.

'Centu', sostuvo que "no se va a revertir nunca esta herida y este dolor" que lleva junto a su familia y la de su pareja. "Creo que no lo vamos a superar, sí vamos aprender a convivir con esto", agregó.

Fuertemente afectado, el mediocampista relató como fue su relación con Pasini: "Estuvimos 6 años y medio entre que estuvimos de novios y la convivencia viajando. Ella peleó en San Pablo el cáncer y lo superó. Estaba operada del corazón desde los 13 años. Muy pocas veces la nombre. Fue una guerrera, estar en los zapatos de ella en ese momento, y hoy que ya no está... fue increíble me enseñó todo, que la vida, lo material sirve en el momento, pero no sirven para ser feliz". Y contó: "Cuando tuvo el cáncer viajó a Buenos Aires a hacerse la quimio y volvía cada 15 días a San Pablo. Imaginate cómo volvía, es que te pasen dos camiones con acoplado por encima. Se tomaba el primer avión y venía conmigo, nunca me dejó. Soy una persona muy cerrada, sí le decía que la amaba y la quería siempre. Cometí muchos errores, pero la que siempre estuvo a mi lado fue ella, mi cable a tierra, nunca me soltó la mano"

El ex Boca lamentó que su novia "tenía mucho por vivir" y recordó el también reciente fallecimiento de su abuela, quien lo crió en la infancia. "Lo de mi abuela me dolió mucho, porque fue un pilar en mi vida, pero era una persona de 74 años que vivió todo. Pero una persona con 25 años... fue lo peor de mi vida, teníamos todo por vivir".

En esa línea, detalló que con Melody tenían la intención de tener hijos, pese a algunas complicaciones médicas. "Era lo que más deseábamos, nos moríamos", indicó. Y explicó: "No podíamos tener hijos. Yo me había operado en México para poder tener y ella por su problema podía quedar pero no se sabía si podía aguantar los nueve meses por el trasplante".

Según el futbolista, su pareja "fue una chica muy golpeada, Dios le puso muchas pruebas". En tanto que sobre el día de su muerte, recordó que la joven no presentó ningún síntoma que presagiara el trágico final. "Esa noche, más que perder el perrito abajo en el departamento que se le había escapado, que estuvo como una hora buscándolo, no le pasó nada. Fue una muerte natural, le agarró un paro cardíaco", recordó.

Y reconstruyó el fatídico momento: "Habíamos pasado nueve días los dos solos. Yo había conseguido un permiso para los dos para ir a Avellaneda a ver a mi mamá o ir a lo de la madre de ella para pasarla mejor. Dijimos de esperar medianoche para que se calme un poco todo y cruza y yo me fui adelante mientras ella se quedó haciendo un par de cosas que tenía que hacer".

"Salió y todo bien, llegó a la casa de mi vieja sonriendo y a las 6.30 de la mañana que se va a la casa de su mamá en Banfield, porque quería comprar cosas para quedarnos adentro, fue que le pasó eso. Estaba durmiendo y me despertó mi mamá. A ella los últimos análisis le habían dado mal, tenía tres stent", completó. Además recordó que ella le decía "que en algún momento se iba a tener que ir" y la consideró "una leona". Luego, al hablar sobre cómo fue tratado por los fanáticos del fútbol y los medios, al jugador se lo escuchó casi al borde del llanto.