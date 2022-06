A 36 años del gol de Diego a los ingleses: las 10 revelaciones de Maradona de aquel día

Se cumplen 36 años del mejor gol de la historia de los mundiales convertido por Diego Armando Maradona y en esta nota te contamos 10 revelaciones que hizo el "Pelusa" tiempo después de aquel hecho emblemático.

Un 22 de junio de 1986, Diego Armando Maradona convertía el mejor gol de la historia de los mundiales ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo en México y pasaba a la posteridad. La Selección Argentina ganaba 2 a 0 y se encaminaba para avanzar de ronda en un torneo que días después ganó ante Alemania en la final. Pero ese tanto, como el que marcó con la mano, fueron un antes y un después en el fútbol.

Por este motivo, a lo largo de esta nota contaremos 10 revelaciones que hizo "Pelusa" tiempo después de esa tarde especial en la que la "Albiceleste" enfrentó a los ingleses y les ganó en el Estadio Azteca. Desde lo que hizo con su camiseta, hasta el gol que no fue ante el mismo rival años antes y el consejo que le dio su hermano, Diego tiene mil momentos. Pero, en esta ocasión, nos quedamos con sólo algunos y por demás emblemáticos.

Las revelaciones de Diego Armando Maradona después del segundo gol a los ingleses

El consejo del hermano de Diego

La Selección Argentina cayó 3 a 1 ante Inglaterra el 13 de mayo de 1980 en Wembley y durante el partido Maradona falló un gol que pudo ser muy similar al que marcó seis años después en México. Su hermano Hugo le marcó el error y lo aconsejó. El resto es historia, ya que en el Azteca Diego no erró y convirtió ese histórico tanto ante la salida de Peter Shilton. "Tenías tiempo de amagarle, tirarle tres dedos al segundo palo, engancharle para adentro y entrar con pelota y todo", recordó "Pelusa" las palabras de Hugo Maradona.

Lo primero que le dijo el "Negro" Enrique

El pase de Héctor Enrique también quedó en la historia por ser el último que tocó la pelota antes de que la tenga Maradona y fabrique la gran jugada para marcar el 2 a 0 ante los ingleses. Diego también contó lo que le dijo su compañero sobre ese momento: "La pelota me la da el 'Negro' Enrique, que me dice que me deja solo en la mitad de la cancha. Es un botón. Pero lo adoro".

Cuando Diego miró a Jorge Valdano antes de definir

Mientras encaraba a los defensores de Inglaterra para luego pasar a Shilton, Maradona tuvo tiempo para mirar a los compañeros que tenía como opción de pase en caso de no poder definir. Uno de ellos era Jorge Valdano y así lo relató: "Acelero el paso, veo que venían Burruchaga y Valdano, pero yo al que veo es a Valdano porque Fenwick era el que estaba haciendo el abanico. Venía conmigo e iba a cerrar al argentino al que le iba a dar el pase al medio del área".

Cómo quedó Peter Shilton después del amague

La cabeza del mejor jugador de la historia estaba conectada con sus pies. Mientras pensaba en el consejo de su hermano Hugo, Diego dejó pagando al arquero inglés y segundos después definió: "Si yo le juego la pelota por ahí se me va a afuera. Entonces le juego la pelota así (amagándole para cruzarla de palo) yo veo que hay un desmayo. Shilton se desmayó todo, quedó ahí. Entonces lo tuve que hacer fue acomodarla para seguir".

La patada de atrás de Terry Butcher

Cuando Diego acarició la pelota para que ingrese en el arco del Estadio Azteca y que el país entero festeje el segundo gol ante los ingleses, recibió una tremenda patada de atrás de Terry Butcher pero la felicidad pudo más que el dolor: "La patada me rompió el tobillo, pero era tan importante la alegría del gol que no me dolió", declaró en ESPN años atrás.

El recuerdo de Neri Pumpido sobre el gol

El arquero argentino no pudo disfrutarlo de la misma manera que algunos de sus compañeros pero sí lo festejó desde el otro arco. Sobre ese momento emblemático que cambió la historia, el portero contó cómo se sintió al presenciarlo: "Somos privilegiados por haber estado dentro de un campo de juego cuando se conquistó el mejor gol de la historia de los mundiales por el más grande de todos".

Gary Lineker y su relato del estado del campo de juego

El exdelantero inglés contó lo que le generó el tanto marcado por Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca y elogió al argentino por su gol, recalcando que lo hizo en un césped que no estaba en las mejores condiciones: "En un campo de juego que estaba horrible, hacer lo que hizo es realmente extraordinario. Fue la única vez en mi carrera que, genuinamente, sentí ganas de aplaudir un gol de otro".

El relato de gol en la voz de Víctor Hugo Morales

Al margen de lo hecho por "Pelusa" adentro de la cancha, lo que acompañará la acción para siempre es el recordado relato de Víctor Hugo Morales. Su "Barrilete cósmico" fue una de las frases que el relator lanzó mientras Argentina festejaba el segundo gol de Diego y sin dudas también quedará en la historia. "Un coctel de desenfado, emoción, alegrías, disparates que a uno se le ocurren en el momento", contó Víctor Hugo sobre sus palabras.

Carlos Bilardo no lo gritó

Si algo caracterizó a Carlos Salvador Bilardo en su etapa como entrenador, fueron sus particulares reacciones durante los partidos que siempre llamaron la atención. En el gol de Maradona no podía no ser protagonista y lo fue justamente por no festejarlo. El "Doctor" priorizó el orden del equipo después del tanto, para que los demás futbolistas no corran a celebrar con Diego para no generar cansancio.

Qué pasó con la camiseta de Diego Armando Maradona

Diego Maradona le entregó la camiseta que usó en el partido del Mundial de México 1986 al jugador inglés Steve Hodge, quien en mayo del 2022 la subastó. El nuevo dueño de la histórica casaca se la llevó por un total de 7.142.500 libras esterlinas, casi nueve millones de dólares.