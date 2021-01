Carlos Tevez rompió el silencio en medio de los rumores que indican una posible salida del Xeneize.

Luego de rumorearse que Carlos Tevez podría macharse de Boca Juniors en el corto plazo, fue el propio Apache quien decidió romper el silencio y manifestarse mediante sus redes sociales. Sin emitir detalles de su futuro, pero con palabras que llegaron al corazón de los hinchas del club azul y oro, el ídolo dejó en claro que su mente está puesta en el presente. Y el mismo lo tiene comprometido con lograr la séptima Copa Libertadores en la historia de la institución.

"Quiero desearles a todos los boquenses un feliz año nuevo, espero que el año lo terminen bien y que empiecen otro mejor. Les mando un fuerte abrazo, pásenla lindo en familia. Que tengan buen año, chau", fueron las palabras de Carlos Tevez, el capitán y referente de un plantel que se verá las caras este sábado (21:30 horas) con River Plate por la cuarta fecha de la Fase Campeonato en la Copa Diego Maradona.

En tanto, el próximo miércoles 6 de enero, desde las 19:15 horas, Boca recibirá a Santos de Brasil por la primera semifinal de la Copa Libertadores. Los de Miguel Ángel Russo deberán obtener un resultado favorable que les permita llegar con aire a la revancha a disputarse en territorio visitante. Allí, Tevez será una fija en el equipo: actualmente es uno de los baluartes del grupo y quien más se destaca en los encuentros realmente trascendentales.

Los rumores que indican que Carlos Tevez podría irse de Boca en 2021

Al aire de ESPN, el periodista Augusto César manifestó cómo sería la situación de Carlos Tevez y su relación con la comisión directiva de Boca Juniors. Al parecer, ambas partes no están transitando por su mejor momento: "Cuando él renueva su contrato, por algo le pide al Consejo de Fútbol la cláusula de salida apenas termine la Copa Libertadores. Él viene pensando algo. La relación con el Consejo no fue ni es buena, no hay diálogo".

"Mucho tiene que ver su nivel, que hoy por hoy es mucho mejor al que tenía, y cómo termine la historia en Libertadores. No es lo mismo quedar eliminado con Santos que ganar la Copa y tener la posibilidad del Mundial de Clubes. Tévez tiene contrato hasta junio. Él hoy no descarta absolutamente nada: cumplir su contrato, irse y retirarse, irse y jugar en otro club... Piensa ir a un club del exterior donde le paguen", sentenció el cronista de Boca en F12, el programa conducido por Mariano Closs en los mediodías de ESPN.