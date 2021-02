¿Nuevo destino? La novela entre Boca y Pavón podría llegar a su fin

Tras varias semanas con problemas puertas adentro, por una interna entre el Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme y un grupo de jugadores liderado por Carlos Tevez, reinó algo de paz en Boca Juniors. Mientras tanto, con Miguel Ángel Russo a la cabeza, el plantel se entrena en la pretemporada y prepara lo que será el debut en la Copa de la Liga frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Pero más allá de lo futbolístico busca reforzarse, sabiendo que podrá perder algunos jugadores en un futuro cercano. Y si bien no formaba parte del equipo, Cristian Pavón pasa a ser uno de los principales apuntados.

Si bien el entrenador dejó en claro su interés por contar con el delantero cordobés de cara a lo que se viene, el futbolista fue muy claro desde su llegada: no quiere tener un segundo paso por el Xeneize y ante una oferta tentadora, quiere emigrar. Lo cierto es que, hasta hace pocas semanas, no hubo ningún interés y por esa razón, "Kichan" se entrenó a la par y hasta disputó los amistosos frente a Talleres de Córdoba en la Bombonera. Pero ahora, las cosas parecen haber cambiado y Los Ángeles Galaxy vuelven a la carga por sus servicios a pesar de la primera negativa.

Recordemos que su contrato con la franquicia estadounidense terminó el 31 de diciembre del 2020 y no hicieron uso de la opción de compra, tasada en 20 millones de dólares. De todas formas, hicieron una oferta inferior que no terminó teniendo el OK por parte de la dirigencia que comanda Jorge Amor Ameal. Dos meses más tarde, los Galaxy vuelven a aparecer en el radar con una propuesta más interesante. Por el momento no se conocen los valores oficiales pero se trata de una oferta de entre 6 y 10 millones de dólares por poco más del 50% de su pase.

¿Qué diferencia hay con el ofrecimiento anterior? En esta oportunidad, el Xeneize se quedaría con un porcentaje de su pase y más allá del valor que pueda recibir desde el club de la MLS, también recibiría dinero en el caso de que se de una futura venta a Europa. Con los deseos de Pavón a la vista y la mejora en la propuesta, hay grandes chances que desde Boca acepten y en las próximas horas se cierre la operación. La gran novela del verano, cerca de llegar a su fin.

La situación de Pavón y sus dolencias

Desde su regreso a la institución de la Ribera, a principios de este año, el delantero que pasó por la Selección Argentina dejó en claro que no quiere continuar en el club. Las ofertas tardaron en llegar y si bien trabajó a la par de sus compañeros, se instaló una nueva polémica en el medio. Pavón arrastra una fibrosis en ambos tobillos desde hace tiempo, que no le impidió jugar en la MLS pero que ahora busca operarse.

Esto trajo una nueva discusión a la mesa, ya que desde el Consejo de Fútbol creen que se trata de una extraña movida para no formar parte del plantel de Primera División. La recuperación le demandaría alrededor de dos meses y Russo, que lo utilizó en los últimos amistosos de pretemporada, no podría tenerlo a disposición.

La última noticia en relación a su situación es que, luego de varias idas y vueltas, Boca aceptó que se realice la intervención. La idea era que el futbolista de 25 años y el cuerpo médico lleguen a un acuerdo para definir la fecha pero la nueva oferta desde LA Galaxy frenó la resolución. Desde Estados Unidos conocen su condición y si aceptan desde el Xeneize, se harían cargo de la operación.