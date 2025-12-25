EN VIVO
"Cuti" Romero se enfrenta a acusación de la FA por comportamiento tras expulsión ante el Liverpool

25 de diciembre, 2025 | 09.22

‍El capitán del Tottenham Hotspur, el defensa argentino Cristian "Cuti" Romero, ‍fue acusado por ⁠la Federación Inglesa de Fútbol (FA) de actuar de forma "impropia" en respuesta a su expulsión durante la derrota del sábado por 2-1 ante el Liverpool por la Premier League.

Después de que Xavi Simons ya ‌hubiera sido expulsado antes, el ⁠Tottenham terminó con ⁠nueve hombres tras la segunda amarilla de Romero por propinar una patada ‍a Ibrahima Konaté en el minuto 93.

El futbolista argentino, ⁠frustrado, no abandonó ‌de inmediato el terreno de juego y discutió con el árbitro.

"Se alega que (Romero) actuó de forma incorrecta al no abandonar ‌de forma ‌inmediata el terreno de juego y/o comportarse de forma agresiva y/o conflictiva con el árbitro del partido tras ser ​expulsado en el minuto 93", declaró la FA en un comunicado.

Romero tiene hasta el 2 de enero para responder a la acusación.

El Tottenham no respondió de inmediato a una ‍solicitud de comentarios fuera del horario laboral normal.

La expulsión supuso que ya tiene que cumplir una sanción de un partido y se ​perderá el viaje del domingo para enfrentarse al Crystal Palace.

El Tottenham marcha en ​el puesto 14 en la tabla, con 22 puntos, 17 ⁠menos que el líder Arsenal.

Con información de Reuters

