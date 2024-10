Vidal se cansó de Gareca y bancó a un jugador que lo criticó: "Estamos"

Uno de los mejores jugadores de Chile en su historia, Arturo Vidal, volvió a mostrar sus dientes contra Ricardo Gareca. El jugador chileno apuntó directamente contra el entrenador argentino y "bancó" a Carlos Palacios, el jugador de Colo Colo que se bajó del próximo partido, presuntamente, peleado con el técnico argnetino.

Carlos Palacios se convirtió en el centro de atención tras su abrupta salida de la selección chilena, en medio de las eliminatorias sudamericanas, lo que generó opiniones divididas entre hinchas y medios. La decisión, justificada oficialmente por "problemas personales", desató especulaciones que sugerían que el jugador estaba priorizando su club, Colo-Colo, en lugar de compromisos con la Roja. "Hoy estamos contigo", dijo Vidal.

El malestar dentro de la selección, dirigido por Ricardo Gareca, no se limitó a la derrota por 2 a 1 ante Brasil, sino que también se complicó con la controversia generada por la partida de Palacios. El futbolista, quien había declarado antes del partido que no quería perderse compromisos cruciales con su club, fue visto por algunos como un jugador que no le dio la importancia adecuada a la selección. Vidal, sin embargo, subrayó que hay aspectos del fútbol que no siempre se entienden desde afuera, y que los motivos detrás de las decisiones de los jugadores a menudo son complejos.

En las últimas semanas, Colo-Colo había solicitado la postergación de su partido ante Unión La Calera, previsto para el miércoles posterior al enfrentamiento entre Chile y Colombia. Dicha solicitud fue rechazada, lo que intensificó los rumores sobre la verdadera razón detrás de la salida de Palacios.

Para algunos medios chilenos, la situación sugirió que el delantero estaba más interesado en jugar con su club que en resolver asuntos personales. Este tipo de controversias reflejan la presión constante a la que están sometidos los futbolistas, quienes deben equilibrar las exigencias de sus equipos y sus selecciones nacionales.