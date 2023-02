Un futbolista checo contó que es homosexual y habló sobre los tabúes: "No quiero esconderme"

El futbolista en cuestión es Jakub Jankto, un jugador de República Checa que, actualmente, juega en el Sparta Praga, aunque su pase pertenece al Getafe de España.

Uno de los tabúes más grandes del fútbol mundial sigue siendo la homosexualidad y, para muchos, todavía se hace muy difícil poder expresar lo que sienten públicamente porque el deporte es una disciplina que tiene protagonistas que son intolerantes con respecto a las comunidades LGBTIQ. Durante la mañana del lunes un futbolista de República Checa que jugó en la Liga de España y la Liga de Italia contó que es homosexual con un video en sus redes sociales: "Quiero vivir mi vida en libertad, sin miedo, sin prejuicios, sin violencia y con amor".

El futbolista en cuestión es Jakub Jankto, un jugador de República Checa que, actualmente, juega en el Sparta Praga, aunque su pase pertenece al Getafe de España. A través de un video, Jakub contó por qué razón hizo el video y qué es lo que lo motivó a hacerlo en medio de un deporte tan hostil: "Soy homosexual y no me quiero esconder más". Si bien no tendría que ser noticia, la decisión de Jankto es un paso adelante para tratar de derribar tabúes dentro de esta disciplina.

Con respecto a su valentía, por otro lado, vale decir que el Sparta Praga tiene entre sus "ultras" una facción de extrema derecha que, en varias ocasiones, ha sido multada y sancionada por hacer simbología nazi o ultra católica contra los rivales de esa región. Incluso, se han mostrado en contra de las banderas LGBT. A lo largo de su vida, Jankto jugó en la Serie A (Ascoli, Sampdoria y Udinese) mientrs que en España fue parte del Getafe. También tiene más de 50 partidos con la Selección de República Checa.

El club español acompañó la declaración de Jankto en Twitter con el siguiente mensaje: "Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto". Su actual equipo también hizo comentarios al respecto en redes sociales: "Habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás se refiere a su vida personal. No hay más comentarios".