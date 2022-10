Un enemigo del Barcelona abrazó a Messi y le pidió un autógrafo: "El único"

Un enemigo histórico del Barcelona le pidió un autógrafo a Lionel Messi antes de un partido del PSG y lo contó en sus redes sociales.

Un histórico enemigo del Barcelona le pidió un autógrafo a Lionel Messi en la previa de un partido del Paris Saint Germain. En el marco del partido por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League ante el Benfica, la persona en cuestión dejó de lado un polémico hecho que vivió con el club "Blaugrana" y se acercó al mejor del mundo.

Se trata del portugués Paulo Futre, quien fue el gran responsable de que Luis Figo, figura con la camiseta del elenco catalán, pase al Real Madrid en el año 2000. Dicha transferencia marcó un antes y un después en el fútbol mundial por la trascendencia que tuvo. Es que antes de que se desarrollen las elecciones a presidente en el "Merengue", en donde Florentino Pérez se postuló por primera vez, este último se reunió con Futre y gestionaron el arribo del atacante luso para potenciar su candidatura.

En la mencionada reunión, Paulo Futre llamó por teléfono al representante de Figo, José Veiga, (enfrente de Pérez) para advertirle de la idea de este último de contratar al jugador. Sin embargo, colgó el teléfono sin que el futuro presidente del Madrid se de cuenta y "tramitó" la transferencia durante 30 segundos. Ese tiempo fue fundamental para que el propio Florentino se convenza de pagar la cláusula, lo cual se concretó. Esto alejó definitivamente a Figo del Barcelona, lugar en donde brilló por su excelente nivel. En total, el exjugador de la Selección de Portugal levantó dos Copas, una Supercopa y dos campeonatos de Liga a nivel local, sumados a una Recopa y una Supercopa de Europa en cinco temporadas con la casaca del "Blaugrana".

Años después de esto, el exjugador y gestor de aquel pase histórico se acercó a Lionel Messi, le pidió un autógrafo y lo contó en su cuenta de Twitter con un video del instante: "Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos. Diego Maradona fue el único jugador al que le pedí un autógrafo para mí, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87. Hoy he pedido el segundo a Leo Messi".

Lionel Messi anunció que Qatar 2022 será su último mundial

Lionel Messi realizó un anuncio inesperado con respecto a su futuro luego de que finalice el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. La "Pulga" dialogó con Sebastián "Pollo" Vignolo en una entrevista para el ciclo En primera persona, de la plataforma Star+ y dio detalles de cuál es su decisión una vez que finalice el torneo que comenzará en el mes de diciembre. Tal como lo anunció el propio conductor en una emisión de ESPN F90, el 10 disputará su quinta Copa del Mundo y será la última de su carrera.

"Este seguramente sea mi último Mundial", sostuvo Messi con respecto a lo que sucederá en el país asiático. De esta manera, el astro del PSG dejó en claro que no estará en 2026 (con 39 años) y no podrá romper el récord de tener seis presencias en dicho campeonato.