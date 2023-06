Un crack mundial se rindió a los pies de Julián Álvarez por su nivel en Manchester City: "Lo que ganó"

Un crack del fútbol mundial se rindió a los pies de Julián Álvarez por su nivel en el Manchester City y lo que logró en el club inglés.

Un crack del fútbol mundial se rindió a los pies de Julián Álvarez luego de que, de la mano de Pep Guardiola, el Manchester City se quede con la triple corona. La "Araña", que tuvo un muy buen desempeño a lo largo de la temporada a pesar de no ser el goleador del equipo, fue uno de los futbolistas claves del plantel y se destacó en distintos momentos en la Premier League, la FA Cup y la Champions. Por este motivo, fue uno de sus compañeros el que demostró que lo admira.

Se trata de Rodri, el volante español que convirtió uno de los goles más importantes de la institución tras convertirle al Inter en la final de la "Orejona", se encargó de dejar en claro lo que piensa del cordobés. Es que el surgido de River Plate no la tuvo nada fácil en su competencia con Erling Haaland en el ataque. Luego de quedar en la historia del elenco "Ciudadano", el mediocampista no se guardó nada con respecto al joven de Calchín que no deja de dar pasos en grande.

"Es un jugador espectacular, ha sido el segundo goleador del equipo sabiendo que con la figura de Haaland no es fácil. Hizo un año impresionante. Hay pocos que hayan ganado lo que ganó a su edad. Es un jugador para el futuro del club", lanzó el futbolista español acerca de Julián Álvarez. Es que, en poco tiempo, la "Araña" cosechó un total de 12 trofeos entre los que están la Copa Libertadores, la Copa América, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la Champions entre los más destacados.

Los números de Julián Álvarez desde su debut

Goles en River : 54 en 122 partidos y 31 asistencias.

: 54 en 122 partidos y 31 asistencias. Goles en la Selección Argentina : 7 en 20 partidos y 1 asistencia.

: 7 en 20 partidos y 1 asistencia. Goles en el Manchester City: 17 en 49 partidos y 5 asistencias.

El balance de Julián Álvarez de su primera temporada en Manchester City

Con cinco imágenes y un mensaje bastante extenso, el ex-River recordó los títulos del Mundial de Qatar 2022, la FA Cup, la Premier League y la Champions League. El atacante recordó allí que "se terminó la temporada" y profundizó: "Muy contento por haber logrado objetivos y sueños personales y grupales".

Al mismo tiempo, el cordobés destacó que "fue un año impresionante, con experiencias nuevas, con mucho aprendizaje y crecimiento". Muy feliz, Julián remató: "Muchas gracias a todos por el apoyo y el cariño. Ahora descansar un poco, para pronto volver con todo". Con el objetivo de sumar más minutos de cara a la campaña 2023-2024 de la mano de Guardiola, el goleador despejó los rumores que indicaban que podría marcharse a Real Madrid o Bayern Múnich en busca de continuidad. Es casi un hecho que seguirá en Inglaterra para volver a luchar por todos los títulos posibles.