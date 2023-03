Un crack argentino integra la pre lista de convocados de España para la clasificación a la Eurocopa

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España, convocó a un crack argentino en la pre lista de 69 jugadores para los partidos por la clasificación a la Eurocopa 2024.

Un crack argentino integra la pre lista de la Selección de España para los partidos clasificatorios a la Eurocopa que se disputará en Alemania en 2024. El futbolista surgió de Tiro Federal, pasó por San Lorenzo de Almagro y en 2017 arribó al fútbol del Viejo Continente para sumarse al Huesca. Actualmente se desempeña en el Osasuna y ya aseguró que le gustaría vestir los colores de la "Roja" que actualmente dirige Luis de la Fuente y que buscará meterse en el mencionado torneo continental.

Se trata de Ezequiel Ávila, mejor conocido como "Chimy", quien se perfila para participar de los encuentros ante Noruega (25/03) y Escocia (28/03). El delantero con pasado en el "Ciclón" acumula 26 goles en 93 partidos con la camiseta de su club y, por su buen presente, el estratega lo incluyó entre los 69 posibles convocados para los compromisos. Claro que todo quedará en manos del DT que reemplazó a Luis Enrique, pero el atacante de 29 años ya dio indicios de sus ganas de representar a dicho país.

El deseo de Ezequiel "Chimy" Ávila de jugar para España

En una entrevista con el diario deportivo madrileño Marca, el atacante reconoció que aceptaría con gusto una propuesta por parte del nuevo estratega ibérico, la cual finalmente se dio. Consultado por esta situación, una de las figuras de La Liga no dudó y fue contundente: "En su momento ya lo dije y lo repito, estoy feliz aquí. Es un país que me ha arropado". "Soy argentino, pero me siento bien aquí y si tuviera que defender la camiseta de España lo haría con orgullo", agregó.

Sobre los permanentes problemas físicos que lo privaron de desarrollar una trayectoria aún mejor, el hermano de Gastón Ávila (con pasado en Rosario Central y Boca Juniors), aclaró que "aprendes a valorar más la vida, pero también los partidos y los juegos. Te trae madurez a la cabeza". "Las lesiones me enseñaron a no ir al cien por cien por todo, a ser más paciente. Durante el Mundial sí estuve entrenando, pero no por miedo. Gracias a Dios volví a tope y nunca se me cruzó por la cabeza volver a lesionarme. Si sucede, son cosas de fútbol. Ya sabemos el riesgo que corremos. Me preparé por un bien mío, para tener una buena pretemporada", insistió.

El jugador que integró el plantel campeón de San Lorenzo en la Supercopa Argentina 2015 frente a Boca Juniors está ante la gran posibilidad de sumarse a la lista de futbolistas argentinos que han representado a España a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentran Alfredo Di Stéfano, Juan Antonio Pizzi y Mariano Pernía.

Ezequiel "Chimy" Ávila con los colores del Osasuna

El Chimy Ávila, feliz por la Selección Argentina campeona del mundo

Acerca del título del conjunto de Lionel Messi y compañía en Qatar, el delantero se sinceró: "Estoy contento porque ganó mi país. Estaba mi familia, que vino de Argentina, y lo vimos juntos". Incluso, opinó que "la Selección se lo merecía por las cosas que venían haciendo, sobre todo Messi" y concluyó: "Estoy feliz con él por haber logrado ese objetivo. No me da rabia no haber estado ahí, los entrenadores deciden... Me da alegría por lo que consiguieron".