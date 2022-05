Un campeón de todo con el Barcelona felicitó al Madrid y lo liquidaron en las redes: "No vuelvas"

Un exjugador campeón de todo en el Barcelona celebró la remontada del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions League y lo liquidaron en las redes.

Un exjugador del Barcelona, club con el que ganó todo después de su paso por el Real Madrid, subió una foto a sus redes sociales felicitando al "Merengue" por avanzar a la final de la UEFA Champions League tras la victoria ante el Manchester City. Por este motivo, sus seguidores no lo perdonaron y lo criticaron fuertemente en los comentarios.

Se trata de Samuel Eto'o, quien vistió los colores de la "Casa Blanca" en las temporadas 1998/99 y 1999/00. Tiempo después tuvo un breve paso por el Espanyol y un prometedor desempeño en el Mallorca, por lo que el "Blaugrana" puso los ojos en él. Entre 2004 y 2009 levantó ocho títulos entre los que hubo dos torneos continentales y seis a nivel local. Los números con la institución lo posicionan como un gran referente, por lo que tras la bronca de los hinchas, el ídolo camerunés borró el posteo.

"Bravo Real Madrid, el club donde todo comenzó para mí, por su impresionante victoria anoche", escribió el exdelantero que en su estadía en el conjunto madrileño disputó 7 partidos y no convirtió goles. Horas después de la publicación con una imagen del festejo de los dirigidos por Ancelotti y otra suya con la camiseta del Madrid, Eto'o la eliminó de todas sus redes a raíz de los comentarios que recibió. El excompañero de Lionel Messi, que brilló en las finales de Champions de 2006 y 2009 sufrió un fuerte repudio por sus dichos.

"¡No vuelvas al Camp Nou nunca más!", lanzó un usuario enojado por lo que subió el exfutbolista. Por otro lado, algunos le recordaron que su paso por el "Merengue" no fue nada bueno, ya que no lo tuvieron tanto en cuenta y tiempo después la rompió en el equipo catalán: "Donde hiciste historia fue en Barcelona, ellos no te querían. Acuérdate", lanzó otro internauta en el posteo eliminado.

Real Madrid vs. Manchester City: El Kun Agüero humilló a Diego Latorre en ESPN

Sergio "Kun" Agüero miró a través de ESPN junto a Carlos Tevez la transmisión de Real Madrid vs. Manchester City por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League y explotó contra Diego Latorre en un momento del encuentro. El elenco de Pep Guardiola lo ganaba 1 a 0 y a falta de pocos minutos del final el "Merengue", con dos goles de Rodrygo, empató la serie y fueron al alargue. La bronca del exjugador vino minutos más tarde cuando Benzema puso el 3 a 1.

"¿Sabés quien tiene la culpa Carlitos?", lanzó Agüero mientras se escuchaba de fondo el relato de Mariano Closs en el tercer gol del Madrid. "Qué locura. Latorre", respondió Tevez. El "Kun" asintió y sostuvo: "Latorre. Diego Latorre dice 'Benzema no apareció en todo el partido. Que Benzema, que esto que lo otro'. Asistencia y gol de penal. No te puedo creer". A lo que su excompañero agregó: "Chau, ahí tenés Benzema".