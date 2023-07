Se fue del City antes de que llegue Julián Álvarez y destrozó a Guardiola por no ser titular

Un futbolista que se fue del Manchester City antes de que Julián Álvarez llegue al club, destrozó a Pep Guardiola por su manejo como entrenador.

Un futbolista que vistió los colores del Manchester City antes del arribo de Julián Álvarez al club inglés destrozó a Pep Guardiola. Si bien tuvo lugar en otro grande de la Premier League, el jugador no se olvida de su paso por el conjunto "Ciudadano" y mucho menos del entrenador por el que no la pasó nada bien. De hecho, el atacante reveló cuál fue el motivo real por el que tomó la decisión de no continuar en la institución luego de ser uno de sus goleadores.

Quien destruyó sin filtro a Pep fue nada más y nada menos que Gabriel Jesús. El brasileño que marcó 95 goles en 236 partidos con la camiseta del conjunto británico se despidió tiempo antes de la llegada de la "Araña" y ni bien se sumó el noruego Erling Haaland. Sin embargo, poco tuvo que ver su determinación con los mencionados delanteros que se quedaron con el torneo local, la FA Cup y la UEFA Champions League en la última temporada disputada.

"Hubo un partido de Champions contra el PSG en el que puso a (Oleksandr) Zinchenko como falso 9. El día anterior ni siquiera lo ubicó en la práctica y me puso a mí como delantero. Dos horas antes del partido hubo una charla, nos dijo cuál iba a ser el equipo y ni siquiera comí. Me fui directo a la habitación, llorando, llamé a mi mamá para hablar y le dije: 'Me quiero ir. Puso a Zinchenko y no a mí, me voy a casa'", reveló Gabriel Jesús en el podcast Denilson Show.

El mal momento duró poco porque el brasileño ingresó por su propio compañero en el complemento, hizo un gol y brindó una asistencia contra el elenco francés. "Hubo mucho de eso con él. Es realmente difícil, pero ahí es donde decidí que no quería estar más", agregó el delantero que se desempeña en el Arsenal. En seis temporadas desde su llegada, Jesús levantó 11 títulos locales entre Premier, FA Cup, Community Shield y Copa de la Liga.

Un crack se la pudrió toda a Pep Guardiola por el juego del Manchester City

Un exfutbolista que gritó campeón con la Selección de Alemania en el Mundial de Brasil 2014 y privó a los dirigidos por Alejandro Sabella de ganar el torneo, destrozó sin filtro a Pep Guardiola. El hombre que colgó los botines en 2019 y que tuvo un recorrido inolvidable por el Bayern Munich no se guardó nada contra el entrenador español que pasó por dicho club entre 2013 y 2016. A pesar de que es una leyenda del club y el técnico lo tuvo en cuenta en su momento, el jugador no lo perdonó.

Se trata de Bastian Schwesteiger, campeón de todo con el conjunto teutón desde títulos locales hasta los más importantes a nive internacional. El volante habló en una entrevista con un medio inglés y apuntó directamente contra el DT que recientemente ganó la UEFA Champions League con el Manchester City. La razón principal por la cual lo culpó fue el cambio que generó en el fútbol alemán desde su arribo.