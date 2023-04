Rodrigo De Paul y una dedicatoria inesperada para Tini Stoessel en pleno partido

El gol de Rodrigo De Paul llegó para el exfutbolista de Racing después de una extensa racha sin convertir. Estuvo más de tres meses sin anotar tantos.

Durante el encuentro que Atlético de Madrid venció a Mallorca por la fecha 31 de la Liga de España, Rodrigo De Paul fue el autor de uno de los goles. Fue un triunfo vital para el conjunto madrileño que le permite acercarse al Real Madrid en la lucha por el segundo lugar y allí el jugador campeón del mundo tuvo un hermoso gesto.

El tanto del exfutbolista de Racing, campeón del mundo en Qatar 2022 como sus compañeros Nahuel Molina -titular- y Ángel Correa -suplente e ingresó faltando un cuarto de partido-, fue a los 47 minutos del primer tiempo y sirvió para establecer el empate transitorio antes de los goles de Álvaro Morata (2m. ST) y de Yannick Carrasco (33m. ST). En Mallorca anotó Matija Nastasic (20m. PT). Atlético de Madrid ahora suma 63 puntos y aspira a llegar al segundo lugar de Real Madrid (65), ya lejos de Barcelona (76).

El gol de Rodrigo De Paul llegó para el exfutbolista de Racing después de una extensa racha sin convertir. El último tanto del jugador argentino había sido el 26 de octubre pasado en la igualdad final 2-2 frente al Bayern Leverkusen por la quinta fecha del Grupo B. El tanto estuvo marcado por un desahogo completo, el agradecimiento para su asistidor y además que tuvo un hermoso gesto para Tini Stoessel. El goleador -en este caso- del Atlético le dedicó el gol a su novia.

Camila Homs confesó detalles explosivos sobre su crisis con De Paul: "Rompí todo"

Camila Homs reveló cómo fue el día en que casi le rompe todo a De Paul, el padre de sus dos hijos, cuando estaban en plena crisis matrimonial. Aunque el futbolista sostiene hasta el día de hoy que no engañó a Camila con Tini Stoessel y que su romance comenzó mucho después, la modelo asegura que le fue infiel y que todavía seguían juntos en aquel entonces.

"No le rompí todo porque soy muy tranquila, así como me ven, y yo creo que las cosas se hablan", contó Homs en ¿De qué Signo Sos? (El Trece), luego de que Virginia Gallardo le preguntara si alguna vez había pensado en destrozarle cosas a una expareja. "La agresividad no va conmigo. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok, te respeto, chau, mi amor, vos te lo perdiste. Yo creo que lo posesivo es muy de Sagitario. Yo soy de Sagitario y soy recontra posesiva, y lo que es mío no lo mires, no lo toques. No hagas nada", cerró.