Miércoles de Champions League: el PSG de Messi y varios argentinos por el mundo

Este miércoles 14 de septiembre habrá varios partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League y Lionel Messi junto a otros argentinos serán protagonistas de la jornada del torneo continental.

Este miércoles 14 de septiembre continúa la UEFA Champions League y varios argentinos, encabezados por Lionel Messi, serán protagonistas en los distintos encuentros que se disputarán. Se jugará la segunda jornada de la fase de grupos del torneo continental desde las 13:45 y habrá dos encuentros. A las 16:00 se llevarán a cabo los siete cruces restantes para completar la fecha que comenzó el martes 13 con otros duelos.

El plato fuerte estará, justamente, en el encuentro entre PSG y el Maccabi Haifa en Israel, donde la "Pulga" estará desde el comienzo. Además, Manchester City (con Erling Haaland con la posibilidad de cumplir con la ley del ex) se verá las caras con el Borussia Dortmund. Cabe destacar, que la presencia de Julián Álvarez desde el comienzo no está confirmada en dicho cotejo. Por otro lado, en Juventus vs. Benfica también habrá varios compatriotas, como también en el Sevilla (vs. Copenhague) y en Napoli (vs. Rangers).

En el elenco parisino, que ganó su primer compromiso ante ante la "Juve", Messi será titular. Por otro lado, en la "Vecchia Signora" estarán Ángel Di María y Leandro Paredes ante el Benfica de Nicolás Otamendi y Enzo Fernández en el mismo grupo. En el Napoli estará presente Giovani Simeone, quien viene de convertir un gol en la primera fecha ante el Liverpool. En el Sevilla estarán Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez y Gonzalo Montiel.

Lionel Messi es el mayor asistidor de su equipo en esta temporada, con siete pases gol, por encima del francés Kylian Mbappé (6) y del portugués Nuno Mendes (2). Además, es el tercer goleador, con tres tantos, por detrás de su amigo, el brasileño Neymar (6) y de Mbappé (7). PSG tiene como objetivo, rozando la obsesión, obtener la Champions League, para la que en cada temporada se prepara con refuerzos de jerarquía. Su inicio fue prometedor con una victoria sobre Juventus de Italia por 2 a 1 como local.

Los partidos de la Champions League

GRUPO A

16:00 Rangers vs. Napoli (Fox - Star +)

GRUPO E

13:45 Milan vs. Dinamo Zagreb (Fox - Star +)

16:00 Chelsea vs. Salzburgo (ESPN - Star +)

GRUPO F

13:45 Shaktar vs. Celtic (ESPN - Star +)

16:00 Real Madrid vs. Leipzig (ESPN - Star +)

GRUPO G

16:00 Manchester City vs. Borussia Dortmund (Fox - Star +)

16:00 Copenhague vs. Sevilla (ESPN - Star +)

GRUPO H

16:00 Juventus vs. Benfica (Fox - Star +)

16:00 Maccabi Haifa vs. PSG (ESPN - Star +)