Mauro Icardi se iría del PSG, los detalles de su partida: "Problemas matrimoniales"

Sin lugar en el equipo titular en los últimos meses, el delantero abandonaría el club francés.

La temporada del París Saint Germain no fue como los hinchas y fanáticos esperaban. Más allá de consagrarse campeón de La Ligue 1 a falta de 3 fechas para la culminación, el equipo de Lionel Messi no consiguió alcanzar el objetivo de la Champions League y, ante la desilusión, la dirigencia parisina habría decidido transferir a algunas estrellas del plantel, entre ellas un argentino: según el diario francés Le Parisien, Mauro Icardi no continuaría la temporada 2022-2023.

Los hechos por los que fue más nombrado el último tiempo el ex-Inter de Italia tuvieron más que ver a su conflictiva y escandalosa relación con su mujer, Wanda Nara, que lo que pudo realizar dentro del campo de juego con el PSG, y ese sería el detonante de su salida, además del millonario contrato del delantero. El diario deportivo de Francia señaló en un informe: "Icardi ocupa un lugar destacado en la lista de jugadores cuyo futuro parece estar escrito lejos de la capital. 50 millones de euros por su pase más 8 millones en primas y un salario anual estimado de 10 millones ".

Otro de los que se encargó en criticar el presente del centrodelantero fue Mickaël Madar, exjugador del PSG entre 1999-2001 y actual comentarista en el Canal+ de Francia. El análisis del también exdelantero del seleccionado francés fue tajante: “Por el precio que le han pagado y el sueldo que le dan, es más que un desperdicio. Es una basura”, expresó en una entrevista.

Madar, también se refirió a la relación del ex-Sampadoria, que tiene contrato hasta 2024, con su mujer, Nara: “Los problemas matrimoniales también pueden afectar al rendimiento del jugador”, explicó y luego añadió: “Es todo muy triste en el sentido de que se podría haber invertido tanto dinero en otra cosa. Para él, la suerte está echada”.

Los números de la temporada del rosarino hablan por sí solos: en la 2021-2022, disputó 24 partidos, en los que marcó 10 goles y no brindó ninguna asistencia, y su último grito fue el pasado 22 de diciembre ante Lorient. Estas estadísticas se contraponen a lo que fueron sus años anteriores en el club de Francia, sobre todo en en la 2019-2020, donde convirtió 20 tantos en 34 presentaciones y su futuro parecía distinto al presente, cuando contaba con más minutos y protagonismo. En sus cuatro años que lleva en la capital francesa, el "9"convirtió 47 goles en 88 encuentros jugados.