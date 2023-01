Los motivos por los que Neymar no estuvo en el velorio de Pelé

Neymar no estuvo presente en el velorio de Pelé y su ausencia generó incertidumbre. Los motivos por los que el astro del PSG no viajó a Brasil para despedir al ídolo.

Neymar no estuvo presente en el velorio de Pelé y su ausencia llamó la atención. Es que el jugador del Paris Saint Germain, además de salir de las inferiores del mismo club (Santos), es un gran admirador de la carrera de la leyenda y que no esté generó incertidumbre. Sin embargo, según trascendió, "Ney" tuvo muy poco que ver con la decisión de no arribar a su país de origen.

La muerte de Edson Arantes Do Nascimento a los 82 años el pasado jueves 29 de diciembre entristeció al mundo del fútbol, por lo que el crack tuvo su merecido homenaje durante todo el lunes 2 de enero de 2023 en el estadio de Santos en Vila Belmiro. El mismo contó con muchas personalidades de este deporte, quienes no dudaron en asistir para despedirlo. Entre ellos no faltó Gianni Infantino, el presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), pero no así el futbolista del PSG.

Según aseguraron desde el medio francés Le Parisien, el club cuenta con Neymar para los próximos plazos y el calendario para el 2023 está especialmente ocupado. Por este motivo, un viaje a Brasil a esta altura de la temporada no hubiera sido adecuado por la seguidilla de partidos que tendrá el Paris Saint Germain por delante. En total serán cuatro cotejos los que la institución tendrá por delante y serán ante el Chatearoux (06/01) por la Copa de Francia, y luego ante el Angers (11/01), Rennes (15/01) y vs. Reims (29/01) por la Ligue 1.

Igualmente, "Ney" sí utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje sobre el ídolo: "Antes de Pelé, el '10' era sólo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida. Pero esa frase, preciosa, está incompleta. Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era sólo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entrenamiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente. Dio visibilidad a Brasil. ¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá. Pelé es ETERNO!!".

Así fue el velorio de Pelé

El funeral de "O Rei" duró 24 horas, por lo que su cuerpo fue sepultado el martes 3 de enero en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica de Santos, donde descansa junto a algunos familiares. Presente en la cancha del "Peixe", Infantino declaró: "Lo despedimos con mucha emoción, tristeza, pero también con una sonrisa porque nos regaló muchas sonrisas". "Al igual que la FIFA, honraremos al ´Rey´ y pediremos que todo el mundo respete un minuto de silencio. Vamos a pedir que todos los países del mundo tengan al menos un estadio con el nombre de Pelé para que los niños conozcan su importancia", profundizó.

Además del titular de la FIFA, también participaron de este día especial el presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), Ednaldo Rodrigues, y el de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), el paraguayo Alejandro Domínguez. Acerca de lo que significó el fenómeno nacido en Minas Gerais en su vida, Rodriguez recordó: "Fue inolvidable. Yo tenía 13 años, pero desde los 9 escuché las hazañas de Pelé... Era muy difícil tener televisión en ese momento, pero lo escuchábamos en la radio".