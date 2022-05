La terrible agresión a un DT argentino en Bolivia: "Miren cómo me quedó la cara"

Fue durante el partido de Always Ready ante Real Santa Cruz por el torneo local boliviano.

Los casos de violencia en el fútbol parecen lejanos de terminar y son moneda corriente. Esta vez, el que atravesó una violenta situación en pleno campo de juego fue el entrenador argentino Andrés Marinangeli, DT del Real Santa Cruz de Bolivia, que recibió un piedrazo en su rostro en el encuentro que su equipo perdió 5-0 ante Always Ready, por el campeonato de primera división boliviano el domingo 8 de mayo. De manera insólita, el árbitro decidió echarlo por haber protestado de forma vehemente.

"Estoy en el vestuario, miren cómo me quedó la cara. Nadie de Always vino a verme, encima el árbitro me saca roja", relató el exjugador de Rosario Central en un video que viralizó a la prensa local. Cuando el partido se encontraba 0-0, simpatizantes del local comenzaron a arrojar proyectiles hacia los suplentes del Real Santa Cruz. Los jugadores se corrieron del lugar, pero un piedrazo impactó cerca del ojo del entrenador del "Albo". Ante la preoupación e indignación, Marinangeli fue a protestar al cuerpo técnico de los locales, situación que derivó en su expulsión a través del encargado de impartir justicia, Hostin Prado. Al momento del hecho, el cotejo, que se disputaba en la zona de Villa Ingenio en El Alto, iba 0-0 y con un desarrollo normal.

El conjunto "Millonario", que venía de perder 1 a 0 frente a Boca en el Hernando Siles de La Paz por el Grupo E de la Copa Libertadores, venció a Real Santa Cruz con un doblete de la figura, Juan Carlos Arce, dos de Christian Arabe y uno de Gustavo Cristaldo, de penal. El equipo de El Alto viene realizando una irregular campaña en el campeonato local donde se clasifican los primeros 4 a la siguiente ronda: se ubica en 5° lugar con 16 puntos en la zona B, producto de 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas. En la próxima fecha deberá visitar a Jorge Wilstermann, mientras tanto Real Santa Cruz, que se ecnuetra 7° en el Grupo A, irá ante Aurora.