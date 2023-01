La regla anti-Dibu que prepara la FIFA para cambiar el fútbol

La FIFA prepara un histórico cambio para los penales en el fútbol que afectaría al arquero de la Selección Argentina. De qué se trata esta posible modificación en el reglamento.

La FIFA prepara una nueva regla para cambiar el fútbol y es completamente en contra de Emiliano "Dibu" Martínez. Es que el arquero dio que hablar en cada tanda de penales por la que pasó la Selección desde la Copa América 2021 en adelante. Colombia en semifinales de dicho torneo, Países Bajos en cuartos del Mundial de Qatar 2022 y Francia en la final fueron los tres equipos que no pudieron ante la figura del marplatense. Ahora, la entidad que regula el fútbol en el planeta planea una estricta modificación.

No es la primera vez que junto a la International Board planifican algo como esto. Cuando el entonces arquero de Australia Andrew Redmayne se lució contra Perú en el Repechaje rumbo a la Copa del Mundo sucedió algo similar ya que el portero "bailaba" en la línea del arco antes de que el rival ejecute. Esto obligó a sus colegas a dejar los dos pies sobre la línea de manera obligatoria en el momento que le pateen y ahora la Federación Internacional de Fútbol Asociación la complicó aún más todavía.

Según trascendió, la FIFA prohibirá que los arqueros dialoguen con los jugadores que tendrán enfrente. El objetivo de esta modificación es que no se alteren los tiempos normales de ejecución. Sin dudas, esto afectaría directamente al argentino quien en más de una ocasión picanteó a los futbolistas del contrario. Por ende, el famoso "Mirá que te como, hermano" -o acciones similares- quedarían prohibidas.

Claro que, esta medida que anticipó el medio británico The Sun generaría otro problema más para todos los guardametas del mundo, tal como sucedió antes de la Copa del Mundo. Cada vez tendrán menos posibilidad de moverse antes de que le pateen e incomodarlos con palabras, gestos y hasta tirándoles la pelota lejos. Igualmente, todo dependerá de la mencionada entidad, que todavía no lo oficializó.

El impensado apodo que le pusieron al Dibu Martínez en la Selección Argentina

Emiliano "Dibu" Martínez tiene un nuevo e impensado apodo que sus propios compañeros le pusieron en pleno Mundial de Qatar 2022 días antes de levantar el trofeo. Más allá de lo futbolístico, en donde la rompió, el arquero de la Selección también se caracterizó por protagonizar algunos momentos que seguramente serán inolvidables para todo el plantel y este no es la excepción. Uno de sus bailes causó furor y en la "Albiceleste" no la dejaron pasar.

Los movimientos del "Dibusaurio", como muchos usuarios lo nombraron cuando el video se filtró, son hasta similares a los de la mencionada especie extinta y esto fue motivo suficiente para compararlo. Cada reacción del marplatense, y más aún cuando no se vio durante el torneo, no deja de ser divertida para los que comparten esos instantes que quedarán para la historia. Lejos de cualquier tipo de cuestionamiento, el portero no sólo se destacó por sus atajadas, sino también por lo que hizo después de los partidos.