La insospechada pregunta sobre la Selección que descolocó a Sampaoli

En plena conferencia de prensa tras el empate entre Flamengo y Racing por la Copa Libertadores, a Jorge Sampaoli le hicieron una impensada pregunta sobre la Selección que lo descolocó.

Jorge Sampaoli habló en conferencia de prensa luego del empate 1 a 1 entre Flamengo y Racing en el Cilindro de Avellaneda y recibió una impensada pregunta por parte de un periodista. Es que el DT tuvo un paso olvidable por la Selección Argentina en la que no le fue para nada bien tanto en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 como en el certamen.

De hecho, hubo dos exfutbolistas de la "Academia" que el DT no sumó a la lista para el torneo y muchos no lo perdonaron. Fue el caso de Lautaro Martínez y Ricardo Centurión, que pasaban por un buen presente en el club, y a quienes el estratega asistía al mencionado estadio para verlos y todo indicaba que viajarían a la Copa del Mundo.

"Son decisiones del momento. Los vine a ver y los valoro. Mejor que hoy no estaban acá para jugar contra nosotros. Son muy buenos futbolistas que sienten como yo el fútbol. En aquel momento había que tomar una decisión y me decidí por jugadores con más experiencia en estos eventos", destacó el hoy técnico de Flamengo, que se despidió en los octavos de final de Rusia 2018 a manos de Francia.

En esta ocasión, en una nueva experiencia para su carrera, "Sampa" tomó las riendas del "Mengao" con el objetivo de mejorar al equipo que perdió en semifinales del Mundial de Clubes y volver a resurgir. Sin embargo, los resultados no fueron para nada favorables en lo que va de la temporada con el DT argentino al mando. De hecho, hasta recibió varias críticas por su forma de dirigir y su pasado en la "Albiceleste".

Marcos Rojo liquidó a Jorge Sampaoli por la Selección

Marcos Rojo le tiró un fuerte palo a Jorge Sampaoli, el exentrenador del conjunto argentino, al sostener que el técnico parecía que "la tenía re clara, pero cuando llegamos al Mundial que se perdió". En una charla con TyC Sports, el defensor sostuvo que Sampaoli "no sabía que hacer" y contó que después de haber sido titular en el primer partido, después lo sacó en el segundo y "en el tercero me hicieron jugar". Asimismo indicó: "Hubo una charla, sí. Los más grandes dijimos que teníamos que jugar nosotros, pero para no quemar a nadie. Había chicos que eran su primer Mundial"

Con respecto a ese mismo partido indicó: "Le dijimos que jueguen los que más edad tenía que jugar. Fueron los referentes. Igual fuimos, ganamos y estuvimos ahí nomás de Francia. Así y todo con los quilombos que tuvimos fuimos para adelante". De esta forma, revalorizó el trabajo que llevó adelante en la Selección durante varios años y, además, indicó que allí fue el gol más importante de su vida.