La durísima frase de una leyenda de Francia contra Messi y Cristiano Ronaldo: "Terminados"

El exjugador francés Nicolás Anelka opinó sobre el rendimiento de los mejores jugadores de fútbol del planeta y fue durísimo.

Nicolás Anelka siempre deja fuertes declaraciones, esta vez cargó contra Messi y Cristiano Ronaldo. El exjugador francés opinó sobre el rendimiento de los mejores jugadores de fútbol del planeta y fue durísimo. El galo ha asegurado: "sus carreras han terminado."

"Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo... Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo", indicó sin pelos en la lengua Nicolás Anelka.

El ex Real Madrid cree que tuvieron que haber dado un paso al costado y no haber aceptado proyectos exigentes como son PSG y Manchester United. "Ambos deberían haber sido más inteligentes. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima. Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China", cerró Anelka.

Anelka sorprendido por el nivel de Messi en Francia

Anelka tenía el presentimiento de que Messi iba a sobresalir mucho más en la Ligue 1 que Cristiano Ronaldo en su vuelta a Inglaterra: "Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo". Claramente Messi no está viviendo una de sus mejores temporadas, pero aun así sigue siendo Leo Messi.

Se cortó la increíble racha de Cristiano Ronaldo

Tras 12 años Cristiano Ronaldo terminará una temporada sin trofeos, tras la eliminación del United por Champions League en manos del Atlético de Madrid el delantero luso de 37 años se quedó sin chances de levantar la orejona. Por otra parte en la Premier League marchan en el quinto puesto y las chances de salir campeón son nulas y además los Red Devils fueron eliminados de la FA Cup y de la Copa de la Liga.

La ultima vez que CR7 vivió una situación similar fue con el Real Madrid en la temporada 09/10 donde el conjunto merengue no logró ganar LaLiga y fue eliminado de la Champions League por el Lyon, mientras que en la Copa del Rey quedó eliminado prematuramente en 16avos.