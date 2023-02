Enzo Fernández encendió las alarmas en el Chelsea después de firmar contrato: la decisión que tomó

Enzo Fernández tomó una contundente decisión que sorprendió a todo el Chelsea a los pocos días de firmar su contrato con el club inglés.

Enzo Fernández encendió todas las alarmas en el Chelsea a una semana de firmar su contrato con la institución. El volante que dejó el Benfica para sumarse al club de Londres preocupó a todos los que esperan que su estadía en el elenco inglés sea duradera. Es que, si bien el campeón del mundo selló su vínculo por ocho años, no es del todo seguro si continuará o no por más de una temporada debido a la contundente decisión que tomó.

El mediocampista surgido de las inferiores de River llegó como el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022 y con un espectacular nivel en el mencionado equipo portugués. La insistencia por parte de la entidad inglesa tuvo sus frutos y finalmente se quedaron con él para afrontar lo que se viene y recuperarse de los malos resultados. Sin embargo, no se esperaban que el propio futbolista tenga otros planes para su futuro no muy lejano.

Según trascendió en importantes medios británicos, el joven estrella de la "Albiceleste" está buscando alquiler para vivir con su familia, pero sólo por 12 meses. Sin dudas, esta noticia despertó preocupación en el club londinense, ya que soñaban con tenerlo por mucho tiempo más debido a sus condiciones. La idea del futbolista, en un principio, sería pagar hasta 13 millones y medio de dólares por el lugar, pero no por mucho tiempo.

Con sólo unos minutos en la Premier League y con todas las expectativas para afrontar los torneos restantes -entre ellos la UEFA Champions League- Enzo se perfila para no salir del equipo titular. Es que, de hecho, poco más de 24 horas después que firmó se calzó la 5 para salir al verde césped para desplegar su juego y no lo hizo nada mal. Ahora, todo dependerá de lo que decida en los próximos meses cuando se cumpla el año de alquiler.

El insólito comentario de un exjugador de la Selección sobre Enzo Fernández

José Basualdo habló en DirecTV Sports acerca de la Selección en el Mundial y apuntó contra el mediocampista. "Pepe", mayormente identificado con Boca Juniors, opinó sobre el hombre que se ganó el lugar en el elenco titular luego del golazo marcado ante México en el segundo partido del Grupo C y, de ahí en más, jugó siempre desde el arranque. Sin embargo, al ex defensor del "Xeneize" no le pareció suficiente.

"Enzo Fernández... tampoco tanto. ¿Qué la va a romper toda? El que la rompió toda fue el diez (Lionel Messi). Si no estaba el diez podía estar Enzo Fernández o el que sea y no pasaba nada. A mí me gustó (Nahuel) Molina y (Alexis) Mac Allister, Julián Álvarez también fue fundamental, le sacó el puesto a Lautaro (Martínez)", sostuvo el ex futbolista en diálogo con el ciclo Se habla así, de la mencionada señal televisiva.