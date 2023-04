En horas decisivas para Messi, un técnico argentino suena fuerte en el PSG

Con la continuidad de Lionel Messi en duda en el PSG, un técnico argentino suena cada vez más fuerte para hacerse cargo del equipo ante la posible salida de Christophe Galtier a final de la temporada.

Aún no está confirmado si Lionel Messi continuará o no en el PSG una vez que finalice la presente temporada, pero un argentino suena cada vez más fuerte para reemplazar a su DT. Christophe Galtier está en la cuerda floja por las eliminaciones en la Copa de Francia y la Champions League, y tampoco es una certeza que seguirá en el cargo a partir de junio. Por este motivo, desde Francia aseguraron que un importante entrenador argentino está "libre" y en los planes de los directivos.

Como su nombre apareció en reiteradas ocasiones por su buen desempeño al frente de River Plate, Marcelo Gallardo es uno de los apuntados para asumir en el Paris Saint-Germain. Si bien el vínculo del técnico actual con el club tiene que terminar para que esto suceda, los malos resultados -salvo en la Ligue 1- tampoco ayudan. Sin embargo, el "Muñeco" competiría contra tres colegas más que no son nada fáciles.

Como pasó cuando Mauricio Pochettino dejó el cargo en el conjunto parisino, Gallardo es uno de los firmes candidatos a quedarse con el puesto. Quienes también figuran en una publicación del medio L'Equipe son Zinedine Zidane, el portugués José Mourinho y el brasileño Thiago Motta. Este último es el único que comparte una particularidad con el exhombre del "Millonario" y es que son los únicos dos que pasaron por el PSG en sus carreras como futbolistas.

Con respecto a lo expuesto por el mencionado portal francés, aseguraron que el "Muñeco" era "uno de los perfiles estudiados por el PSG hace un año, pero el argentino dio a conocer que quería completar su contrato con River. Ahora que está libre, el reto de dirigir al equipo parisino puede interesarle". Claro que todo dependerá de lo que decida el propio DT, quien aún no definió su futuro en el mundo del fútbol.

La publicación de L'Equipe sobre la chance de que Marcelo Gallardo sea DT del PSG

La palabra de Gallardo ante los rumores de su llegada al PSG

Marcelo Gallardo rompió el silencio con respecto a su futuro y dejó una respuesta contundente: "Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", sostuvo el "Muñeco" en diálogo con el medio The Athletic. Además, con respecto a los intereses del PSG y el Chelsea, el DT aseguró: "Tengo que conocer el modelo y la cultura del club. No podés ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es importante".

Un referente de River habló del futuro de Gallardo

Después del adiós de River hubo varios equipos de fútbol europeo que quisieron hacerse los servicios de Marcelo Gallardo a como dé lugar. Hubo varias búsquedas sobre el entrenador, pero por el momento no hubo novedades sobre lo que puede llegar a pasar con el director técnico. Aún así el exmandatario de River Plate reconoció que puede llegar a ver un retorno en algún moento.

Rodolfo D'Onofrio reveló que el DT que ganó la Copa Libertadores más importante de toda la historia sigue teniendo relación: "Algún mensaje intercambio con Gallardo. Tengo una estima por él, no sólo como la que tenemos todos los riverplatenses, sino también porque lo traté mucho y tengo con él una identificación muy grande en muchas cosas". Por otro lado, dejó en claro -en una entrevista con DirecTv- lo que sabe sobre el futuro del entrenador. "No tengo idea de dónde va a dirigir", cerró.