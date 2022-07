El tremendo elogio de Guardiola a Gallardo por Julián Álvarez: "El trabajo"

Pep Guardiola habló tras el debut de Julián Álvarez en el Manchester City y lanzó un tremendo elogio a Marcelo Gallardo por lo hecho en River Plate.

Julián Álvarez debutó en el Manchester City de Pep Guardiola y el DT del equipo inglés lanzó un tremendo elogio para Marcelo Gallardo por su trabajo en River Plate. El estratega español no se guardó nada en la conferencia posterior al encuentro que el elenco "Ciudadano" le ganó al América de México por 2 a 1 y también se refirió a lo hecho por el "Araña" en los minutos que jugó. Los primeros entrenamientos tuvieron efecto y el argentino no pasó desapercibido.

Si bien el flamante refuerzo del conjunto británico no convirtió goles, sí participó de varias acciones que no estuvieron lejos de inflar la red. El cordobés dejó una buena imagen en su primer partido con su nueva camiseta y el exentrenador del Barcelona quedó maravillado. Pero lo que más llamó la atención en sus declaraciones fue lo que dijo sobre el "Muñeco", quien fue parte importante de la formación del delantero en su paso por el "Millonario".

"Defensivamente es muy parecido a Gabriel Jesús. Gabriel es probablemente el mejor, pero se le acerca en agresividad y en lo intuitivo que es. Corre y con la pelota es absolutamente brillante. Puede tener el balón y conectar con él sin problemas. Tenemos la sensación de haber fichado a un jugador joven de primer nivel para los próximos años y estamos encantados. Ojalá pueda crecer en una liga importante como es la Premier League", sostuvo Guardiola acerca de Julián Álvarez.

Por otro lado, elogió a Gallardo por lo que hizo en Núñez para que el "Araña" sea una de sus principales figuras: "Además, tenemos como beneficio el trabajo que hizo Marcelo Gallardo en River Plate". Es que desde su debut con la "Banda", Álvarez disputó 122 partidos, convirtió 54 goles y brindó 31 asistencias, se destacó entre sus compañeros y despertó el interés de varios clubes importantes de Europa.

Marcelo Gallardo enfrentó los rumores de renuncia en River

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa luego de dos partidos consecutivos sin hacerlo. El DT de River Plate fue contundente en sus dichos con respecto a su futuro en la institución y despejó cualquier tipo de dudas acerca de una posible renuncia al cargo. A su vez, el entrenador no se guardó nada y lanzó un breve pero durísimo comentario sobre una posible desestabilización interna para que no continúe en el "Millonario".

Y agregó: "No hay crisis acá, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años. No depende de un mal resultado o los malos resultados que pueden llegar a existir, construimos algo mucho más sólido que eso. Por eso la gente de River, más allá de sufrir estos contratiempos, de tener cierta desilusión, que es normal, la ha sentido. El hincha no se confunde, no se deja llevar por ciertas cosas que a veces quieren desestabilizar, externas o internamente. No hay posibilidad de que eso suceda".