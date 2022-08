El optimismo de un jugador de Las Palmas: reveló que tiene cáncer y se desafió a volver a jugar en seis meses

El jugador Kirian Rodríguez de UD Las Palamas dejó un mensaje contundente sobre la enfermedad que atraviesa.

No fue una conferencia de prensa habitual para Kirian Rodríguez. Tampoco fue común la forma ni el mensaje que intentó dejar ante quienes lo escuchaban. El futbolista español de UD Las Palmas reveló este martes ante los micrófonos que padece linfoma de Hodgkin, cáncer que lo marginará de la actividad profesional durante unos meses, pero adelantó que regresará en diciembre y que "el club tendrá tendrá el mejor mercado de invierno".

"Cuando llego a la pretemporada y hago las pruebas físicas, le comunico al club que no me encontraba bien físicamente. Había circunstancias en mi cuerpo que no estaban bien, dolor e inflamación. El club y los médicos se ponen en marcha para realizar pruebas médicas", comenzó diciendo el jugador de 26 años. Y luego, añadió sobre la situación: "En los estudios encuentran que tengo el bazo inflamado, que los valores del calcio no están bien y, la casualidad, que cuando ingreso doy positivo en covid. Ingreso en el Hospital, me hacen pruebas de todo tipo y el lunes me extraen un ganglio para ver qué puede suceder y se confirma que tengo un linfoma de Hodgkin. Es un cáncer".

Oriundo de Tenerife, Kirian llegó al equipo de Gran Canaria en 2019, donde se encuentra en la segunda divisón de España. El mismo coraje que lo llevó a cumplir su sueño de ser un futbolista porfesional, es el mismo que demuestra para afrontar esta enfermedad que ataca el tejido linfático y por la que está dispuesto a luchar. "No quiero que vengan con el mensajito de pena, que tenga ánimo. Voy a salir y en diciembre van a tener el mercado de invierno porque voy a volver", avisó Rodríguez, visiblemente emocionado.

Aunque el tratamiento de recuperación, que comenzará en breve, lo obligará a dedicarse enteramente en eso y lo alejará de las canchas al menos por un tiempo, Kirian tiene muy en claro cómo serán sus próximos días: "Empiezo una lucha totalmente diferente pero voy a estar con el equipo a muerte", manifestó. Además, se refirió al poyo que recibió del club y de sus compañeros de plantel: "Doy las gracias nuevamente a todos, a mis compañeros que me llamaron a diario, a los médicos del Hospital Perpetuo Socorro, el doctor Bolaños y Clara Quintana, que estuvieron atentos para que todo fuera lo más rápido posible y al personal del Hospital Insular, en especial a la hematóloga Valeria, que contactó con mis padres en cada momento".

Kirian, festejando un gol para Las Palmas.

Qué es el linfoma de Hodgkin

Los linfomas son un grupo de cánceres que afectan al sistema linfático, el que se encarga de combatir las infecciones y enfermedades. El sistema linfático está formado por conductos finos que recorren el cuerpo transportando un líquido incoloro denominado linfa. La linfa contiene un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos que, a su vez, se clasifican en dos grupos: linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B (también llamados células B) generan anticuerpos para combatir infecciones y los linfocitos T (células T) destruyen virus y células extrañas y activan a las células B para que generen anticuerpos.

Los linfocitos se desarrollan en los ganglios linfáticos, unos órganos ubicados en el abdomen, la ingle, la pelvis, las axilas, el tórax y el cuello. El sistema linfático también incluye el bazo, que produce linfocitos y filtra la sangre, el timo, que es un órgano ubicado debajo del esternón, y las amígdalas, que se encuentran en la garganta.

El linfoma de Hodgkin se produce a partir de un linfocito B que se encuentra en proceso de maduración en el ganglio linfático. Este linfocito sufre una alteración en los genes que regulan su capacidad para producir anticuerpos, y se convierte en una célula incapaz de llevar a cabo su función fisiológica y por tanto debe morir en el ganglio linfático a través de un proceso de muerte celular programada. Sin embargo, y por motivos no bien conocidos, ocasionalmente ese linfocito alterado presenta otras alteraciones en sus genes que le confieren la capacidad de sobrevivir en el ganglio linfático, escapar al control de las células encargadas de la vigilancia inmunológica y proliferar de forma incontrolada.