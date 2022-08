El mal momento de Riqui Puig: de brillar con Messi en Barcelona a ser desechado por Xavi

Una de las joyas de La Masía no seguirá en el Barcelona y tras no estar en los planes de Xavi jugará en Estados Unidos a partir de esta temporada.

Una de las jóvenes estrellas surgidas de La Masía no continuará su carrera en el Barcelona. Su futuro estará en la MLS de Estados Unidos y la noticia sorprendió a todos los hinchas del elenco "Blaugrana", ya que desde sus inicios lo consideraban como una gran promesa del fútbol español. Sin embargo, no estuvo en los planes del DT, Xavi Hernández, para esta temporada, se fue en condición de libre y el destino será muy distinto al que seguramente muchos esperaban.

Se trata del volante central Riqui Puig, de 22 años, quien se perfilaba como uno de los sucesores del propio entrenador del elenco catalán y de Andrés Iniesta. Cabe destacar, que el mediocampista compartió plantel con Lionel Messi hasta agosto del 2021, cuando la "Pulga" arribó al PSG de Francia. El juvenil fue uno de los mejores jugadores que quedó en el equipo pero tomó la decisión de emigrar de la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

Tras llegar a un acuerdo con Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer, Riqui Puig seguirá su carrera en Estados Unidos, en lo que será un cambio rotundo. El hombre surgido de la cantera del Barcelona se unirá al elenco estadounidense por tres años, el club español obtendrá un 50% de futuras transferencias y además posee una opción de recompra. A través de sus redes sociales, Puig realizó una sentida despedida del "Blaugrana".

"Hoy toca despedirme de todos vosotros, de mi casa, de mi escudo y de una parte de mi vida. De familia culé, nunca pensé de niño que un día jugaría en el Camp Nou. Pero los sueños de la infancia, con trabajo y dedicación, se hacen realidad. Yo puedo decir orgulloso que he cumplido mi gran sueño. A toda la afición deciros, que he sentido vuestro apoyo cada minuto que he llevado esta camiseta", escribió el joven volante.

Y agregó: "Me llevo muchos recuerdos, momentos especiales y noches mágicas que jamás olvidaré. Gracias a todo el personal del club, compañeros y cuerpos técnicos por la formación y ayuda constante cada día durante todos estos años. Todos hacéis más grande este club. Ahora toca emprender una nueva aventura que me vuelve a llenar de ilusión y me va a retar a seguir dando lo mejor de mí mismo cada día. Muchas gracias por todo el apoyo que sé que voy a seguir recibiendo en esta nueva etapa".

Los números de Riqui Puig con la camiseta del Barcelona

Desde su debut en el Barcelona "B", Puig disputó un total de 113 partidos con la camiseta del "Blaugrana". De estos encuentros, mucho de ellos los comenzó desde el banco de suplentes. El mediocampista convirtió 4 goles y ganó tres títulos. Con el conjunto de la Segunda División de España obtuvo la Liga Juvenil de la UEFA en 2018 y con el primer equipo obtuvo La Liga y la Copa del Rey en 2019 y 2021, respectivamente.