El impensado elogio de una estrella de Hollywood a Guardiola después de despreciarlo: "Felicitaciones"

Una estrella de Hollywood que despreció a Guardiola en el futuro, lanzó un inesperado elogio para el DT del Manchester City tras ganar la UEFA Champions League.

Pep Guardiola ganó nuevamente la UEFA Champions League como entrenador y recibió miles de elogios en todo el mundo. Sin embargo, uno de ellos fue el que más llamó la atención ya que vino desde Hollywood y fue, más precisamente, de una estrella que tiempo atrás lo despreció. Para colmo, el español que comanda al Manchester City es fanático de dicha figura y en otro momento consagratorio de su carrera mostró su dolor por no recibir ni siquiera un saludo.

La consagración contra el Inter en Turquía con el gol de Rodri trajo consigo varios mensajes para el DT que levantó por tercera vez la "Orejona", pero el que más esperaba era el de Julia Roberts. Es que, junto a Tiger Woods y Michael Jordan, la artista está dentro de los máximos referentes del estratega en su vida. Finalmente, la actriz no sólo reconoció su gran logro, sino que le dedicó un posteo exclusivo en sus redes sociales.

"Felicitaciones, Pep Guardiola, por guiar a tu equipo a ser el campeón de la UEFA Champions League", escribió Julia Roberts en su cuenta de Instagram con una foto del técnico besando el trofeo obtenido el pasado sábado 10 de junio en Estambul. Con respecto a su fanatismo por ella, el DT dijo tiempo atrás que le dolió que la actriz esté en Manchester y no pase por las instalaciones del City en su mejor momento. Claro que, esta vez la que sorprendió fue la propia protagonista de Notting Hill y Pretty Woman, entre otras, con un inesperado elogio que dejó atrás la opinión del entrenador del elenco ciudadano.

Con respecto a los dichos de Guardiola, se dieron una vez finalizada la serie de octavos de final del certamen ante el Leipzig y lanzó: "Julia Roberts vino a Manchester. No en 1990 cuando ellos ganaban títulos, vino cuando nosotros éramos mejores que el United, durante estos últimos cinco años. Ella fue a visitar al Manchester United y no vino a vernos. Aunque gane la Champions League, nada se comparará con que siempre que Julia Roberts viene a Manchester no viene a vernos. Aunque la gane, nada se comparará con la decepción que sentí".

Tevez dijo lo que todos piensan sobre Pep Guardiola y Julián Álvarez

Carlos Tevez presenció la final de la UEFA Champions League en la que el Manchester City se impuso ante el Inter en Estambul y dijo lo que todos piensan sobre Pep Guardiola y Julián Álvarez. Es que el entrenador español tomó la decisión de dejar en el banco al delantero argentino y, ante esto, recibió varias críticas. Uno de los que no lo perdonó fue el propio "Apache", que no se guardó nada contra el mencionado técnico.

Una vez finalizado el encuentro en el que el conjunto "Ciudadano" levantó la primera "Orejona" de su historia, "Carlitos" analizó en ESPN lo sucedido a lo largo de los 90 minutos. Es que los británicos no la pasaron bien tras la lesión de Kevin De Bruyne en el primer tiempo que obligó el ingreso de Phil Foden, pero salieron adelante a pesar de dicha adversidad. Sobre esto último hizo hincapié el exjugador de Boca Juniors y apuntó contra el DT por no utilizar a la "Araña".