El City lo hizo: la decisión de Liam Gallagher tras ganar la Champions

El Manchester City salió campeón de la UEFA Champions League tras ganarle al Inter la final en Estambul y Liam Gallagher, excantante de Oasis, tomó una contundente decisión.

El Manchester City venció 1 a 0 al Inter en la gran final de la UEFA Champions League disputada en Estambul, levantó la "Orejona" y Liam Gallagher, excantante de Oasis, tomó una contundente decisión. La mítica banda de hermanos fanáticos del elenco "Ciudadano" que se fundó a principios de los 90 se separó en 2009 y las ilusiones de los fanáticos de verlos juntos arriba de un escenario de nuevo se renovaron. Ahora, uno de ellos es noticia nuevamente.

El club de la ciudad de Manchester llegaba como candidato tras la eliminación al Real Madrid y se quedaron con el torneo. Los dirigidos por Pep Guardiola obtuvieron nada más y nada menos que la "Triple Corona", teniendo en cuenta que ya se alzó con la Premier League y la FA. Cup. Por este motivo, millones de fanáticos piden que la reunión de los Gallagher se lleve a cabo y el mensaje de uno de ellos los esperanza.

Es que este triunfo del conjunto británico por sobre los italianos reflotó una frase suya de hace tiempo, cuando aseguró que estaría listo para volver con Noel una vez que el Manchester gane el trofeo más importante de Europa. Claro está, todo quedará en manos de ambos cantantes para definir si finalmente cumplirán el sueño de los simpatizantes de la banda. Por supuesto, este histórico triunfo puede ser de gran ayuda para que se de.

Ante la consulta de un fanático en su cuenta de Twitter acerca de si Oasis volvería tras la consagración del City, Liam aseguró que "Estaba listo para reunirse" con su hermano. Mientras tanto, Noel ni siquiera contestó ante esta chance y tampoco presenció el encuentro en Estambul por tener un recital programado en otro lugar. Si bien llevaron su carrera por separado luego del 2009, las posibilidades de que se junten se reflotaron tras la frase del cantante.

Un crack del inter se la pudrió a los Gallagher por la final de Champions

En la previa de la final de la UEFA Champions League entre el Inter y el Manchester City en Estambul, una estrella del elenco italiano se la pudrió a los hermanos Gallagher (ex-Oasis). Su bronca se dio tras las declaraciones de uno de los exintegrantes de la mencionada banda británica que se disolvió en 2009 y el futbolista lo destrozó. Además, le puso picante a un interesante duelo en el que ambos clubes buscaron la gloria en Turquía.

"Quiero al Inter en la final, no son muy buenos y Lukaku es terrible", sentenció Noel Gallagher y apuntó directamente contra Romelu Lukaku. Es que, como fanático del Manchester City, el guitarrista conoce bien al atacante de su paso por el United. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar, el belga lo ridiculizó con un filoso comentario y dejó en claro cuál es su objetivo: "¿Quién es? ¿Oasis? Honestamente no me importa lo que diga, estoy centrado en el Inter y en entrar en la historia de este club