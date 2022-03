Juega en reserva, se rompió los ligamentos y denunció que Colón de Santa Fe no se hace cargo de la recuperación

Rivarola sufrió la rotura de ligamentos y menisco en la semifinal del Torneo de Reserva. Hasta el momento, no recibió ninguna ayuda del Sabalero.

El nombre de Nicole Rivarola quizás no es demasiado conocido para el común de la gente. Aún así, su historia debería serlo. Como tantas otras jóvenes, es jugadora de fútbol y tiene la suerte de vestir la camiseta del club de sus amores, Colón de Santa Fe, formando parte del plantel de reserva. La futbolista sufrió la rotura de ligamentos y meniscos, pero denuncia que el club no se quiere hacer cargo de la recuperación.

El pasado 22 de noviembre, en el partido por las semifinales ante Peñarol en el predio de la Liga Santafesina, Rivarola sufrió la rotura de ligamentos y menisco. Por esta razón, necesita realizarse una cirugía urgente. El problema es que no recibió ningún tipo de apoyo, ya sea desde el lado humano o del económico, de quienes están al mando de la institución. “En la cancha no había ambulancia, la enfermera me vendó la pierna y me mandaron a casa”, explicó en diálogo con La Diez.

Según lo informado por la propia futbolista, Colón está al tanto de lo que ocurrió y además, ella solicitó ayuda para el tratamiento porque no cuenta con ninguna obra social. A fines de diciembre pasado pudo hacerse una resonancia y esperó más de 30 días para obtener los resultados. Lógicamente requiere de una operación que no sabe cuándo se la realizará porque no hay turnos ni tiene el dinero suficiente. “Buscate soluciones por tu cuenta”, le contestaron.

Para colmo, el pasado 8M, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde el club se sumaron al mensaje general de los clubes del fútbol argentino para combatir todo tipo de violencias y desigualdad. “Conmemoramos este día acompañando la lucha de las mujeres y disidencias por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos, así como de la prevención de la violencia de género y la erradicación de los estereotipos y prejuicios”, escribieron en un tweet.

Aún así y a pesar del supuesto compromiso con sus jugadoras y mujeres trabajadoras, hace casi cuatro meses Nicole Rivarola no tiene respuesta. No solo no puede jugar al fútbol sino que tampoco logra avanzar en la carrera de Educación Física que está realizando.

Frente a esta falta de acción, la agrupación Juventud Sabalera dio a conocer la situación que está atravesando la jugadora y acusó a la dirigencia porque “nadie se hizo responsable”. Ante esto, tomaron la posta y decidieron ayudarla realizando una rifa a beneficio. “Quien quiera sumarse aportando premios, se comunica con nosotros. Iniciando una colecta para recaudar el dinero necesario ($300.000) podés hacer tu aporte a su CBU. ¡Para un Sabalero, nada mejor que otro Sabalero!”, manifestaron a través de un comunicado en sus redes sociales. También se sumó Primero Colón.

Por su parte, El Destape trató de comunicarse con el presidente José Vignatti, líder de la lista oficialista que triunfó en las elecciones de septiembre pasado con más del 80% de los votos. Quien es el mandatario más exitoso de la historia de la entidad luego de haber ganado su primer título en Primera División -el 4 de junio del 2021, cuando venció a Racing en la final de la Copa de la Liga Profesional-. Sin embargo, no encontró respuesta.