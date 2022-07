Violencia en el ascenso: balearon a dirigentes y periodistas de Atlanta en la previa del partido con San Martín deTucumán

Integrantes de la barrabrava de San Martín de Tucumán los atacaron mientras comían un asado. Un periodista recibió una herida de bala.

Un periodista partidario de Atlanta resultó herido de bala luego de que integrantes de la barra de San Martín de Tucuman dispararon contra un grupo de dirigentes y trabajadores de prensa, a horas del partido entre ambos equipos. "Nací de nuevo", resaltó una de las víctimas.

El hecho se produjo cuando un grupo de barrabravas movilizado en motos efectuaron disparos contra la comitivia Bohemia, que se encontraba participando de un asado en la casa del presidente de la peña local del club en la previa del partido que Atlanta y el Santo tucumano tienen que disputar dede las 21.10. El periodista Alejandro Szpigiel recibió un tiro en su pierna izquierda y fue hospitalizado.

De acuerdo con el testimonio del periodista y dirigente Andrés "Turco" Alaluf, los atacantes los tomaron "desprevenidos" mientras relizban la sobremesa, con el portón de la casa abierto. "Nací de nuevo, la hemos pasado mal", señaló en declaraciones a TyC Sports. Y relató: "Fueron muchísimos disparos. Estábamos en la casa del presidente de la peña de Atlanta en el Norte, compartiendo un almuerzo con periodistas partidarios y dirigentes. De repente, nos agarraron desprevenidos 15 integrantes de la barra de San Martín en moto y armados. Llegaron a la puerta, empezaron a disparar, diciendo que 'acá no se jode', 'aguante San Martín' y que 'no se van a ir vivos'. La sacamos barata de milagro".

Alaluf, también detalló que estuvo cerca de ser otro de los heridos, luego de enfrentarse a uno de los agresores. "Tenía la camiseta de Atlanta puesta. Me quiso robar el celular y la camiseta, terminé forcejeando con uno y me disparó, pero por suerte no me dio", indicó. Al tiempo que, reflexionó: "Pensé que mi vida se terminaba ahí. Si me daba, no estaría hablando con ustedes. Estoy muy triste. Amo mi profesión, amo a mi club, soy directivo hace un año. Vinimos a pasar un momento agradable y nadie pensaba que podía pasar esto. Es muy triste que sigan pasando estas cosas. El folclore del fútbol no es esto".

El comunicado de Atlanta

El Club Atlético Atlanta repudia el brutal ataque del día de la fecha a periodistas partidarios del club y a socias y socios de la Peña Bohemios del Norte en San Miguel de Tucumán. Los mismos fueron atacados por personas identificadas con los colores de San Martin de Tucumán, quienes incluso dispararon armas de fuego en la Sede de la Peña Bohemios del Norte, lugar en el que también había niños y niñas.

Como consecuencia de este violento ataque resultó herido en un pie un periodista partidario que está siendo atendido en un centro de salud.

En este momento los Dirigentes del club presentes en la provincia se encuentran acompañando al grupo y ya se han radicado las respectivas denuncias en la comisaría correspondiente.