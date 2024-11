Vélez no se sacó diferencias con Lanús y no pudo ampliar su ventaja como líder de la Liga Profesional Vélez Sarsfield igualó sin goles ante Lanús en condición de local y no logró ampliar su ventaja como líder de la Liga Profesional de Fútbol.

20 de noviembre, 2024 | 19.11 El equipo de Quinteros no pudo aprovechar la derrota de Huracán para ampliar su ventaja en la cima del campeonato. Vélez no pudo doblegar a Lanús en condición de local e igualó sin goles en un duelo correspondiente a la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol. El conjunto dirigido técnicamente por Gustavo Quinteros sufrió la expulsión de Damián Fernández sobre el cierre del primer tiempo y debió afrontar el complemento con 10 jugadores. El arbitraje, con Fernando Echenique como principal y con Germán Delfino en el VAR, fue uno de los grandes protagonistas debido a un penal no cobrado a favor del 'Fortín' que pudo haber cambiado el transcurso del partido. Con este resultado, el cuadro de Liniers no pudo ampliar su ventaja sobre el escolta Huracán, que el pasado lunes cayó frente a Atlético Tucumán por 4 a 2. Con este empate, son sólo dos los puntos que separan al líder (44 unidades) de su inmediato perseguidor (42) con cuatro fechas por jugarse; Racing sigue de cerca con 40 y River, que tiene un partido menos, puede llegar a 39 si vence el próximo fin de semana a Independiente Rivadavia de Mendoza. Mariano Closs liquidó al arbitraje tras el Vélez vs. Lanús: "No entendimos" La transmisión del partido contó con el relato de Mariano Closs, quien tras el pitazo final realizó un fuerte descargo contra Echenique y la terna arbitral: "Vélez y Lanús han empatado 0-0, con un polémico Echenique y un polémico Delfino. Nosotros aquí no entendimos. Si hablan ustedes (los jugadores), los sancionan a ustedes, y después hay que bancarse estos arbitrajes y te dicen que los argentinos son los mejores árbitros de Sudamérica", sentenció. Luego, apuntó contra Germán Delfino, responsable del VAR: "Por suerte Tello va a la final de la Copa Libertadores, ¿no? La tiene ganada. Y por algo también Delfino no dirigió más, y lo meten en el VAR. Entonces, también hay una incongruencia en todo. Lo sacan del arbitraje de Primera y lo ponen en el VAR. Si no te gusta como dirige, ¿por qué toman determinaciones con él?". La previa de Vélez Sarsfield vs. Lanús por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol El conjunto de Gustavo Quinteros domina la clasificación con 43 unidades producto de 12 triunfos, siete empates y tres caídas, algo que le permitirá mantenerse en lo más alto aunque el resultado sea adverso. Vélez no perdió en los últimos seis partidos, sin embargo igualó cuatro de ellos y los clubes que estaban por detrás se le arrimaron. En esta competencia, no solo Huracán le pisa los talones, también se arrimó Racing con la victoria ante San Lorenzo por 2 a 1. MÁS INFO Fórmula 1 La F1 aprobó el cambio que tendrá uno de los icónicos Grandes Premios Por su parte, Lanús que se quedó en las puertas de la final en la Copa Sudamericana, transita una Liga Profesional irregular en la que se ubica decimoctavo con 27 puntos, producto de seis triunfos, nueve empates y siete caídas. Si bien no es el torneo planeado, desde su eliminación en las semifinales del certamen internacional, no volvió a perder en el ámbito local: cosechó dos triunfos y un empate. Además, quiere meterse en puestos de copas y acecha a Independiente, que lo aventaja por tres unidades y ocupa la última plaza para la Sudamericana 2025. TWITTER

