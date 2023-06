Vale más de 3 millones de dólares, era el preferido de Maradona y lo quieren en Italia

Un futbolista que se desempeña en un grande de nuestro país y era el preferido de Diego Armando Maradona está en la mira de un equipo de la Serie A de Italia.

Un futbolista argentino que se desempeña en un grande de nuestro país, vale más de 3 millones de dólares y era el preferido de Diego Armando Maradona está en la mira de un equipo de Italia. Después de perder la titularidad en su club, desde la dirigencia no ven con malos ojos una posible venta en caso de que llegue una oferta y en el Viejo Continente ya posaron sus ojos en él. Claro que, todo dependerá de lo que suceda en el mercado de pases venidero.

El hombre en cuestión es nada más y nada menos que José Paradela. El volante que se lució con la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, llegó a River Plate de la mano de Marcelo Gallardo y sumó minutos con Martín Demichelis a cargo, está cerca de emigrar a Europa. Todo indica que, el jugador al que alguna vez elogió el "Pelusa" cuando dirigía al "Lobo", tendría destino asegurado en el Salernitana de la Serie A.

Según aseguró el periodista italiano Gianluca Di Marzo, el conjunto que milita en la Serie A de Italia estaría dispuesto a contratar al argentino. Luego de mantenerse por segundo año consecutivo en la máxima categoría de dicho país, la idea es reforzar el plantel de la mejor manera y Paradela es uno de los apuntados. Igualmente, desde el "Millonario" no confirmaron el mencionado interés por el zurdo y su futuro es una incógnita.

El elenco italiano no es el único que lo busca como refuerzo para la temporada, ya que hay otro club argentino que lo pretende y no baja los brazos. Racing, comandado por Fernando Gago, clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y no es la primera vez que el mediocampista está en los planes del entrenador. Claro que, para ello, se verán obligados a desembolsar una suma cercana a los tres millones y medio de dólares.

El elogio de Diego Armando Maradona para José Paradela

"Es bueno en serio. Yo lo tuve toda una tarde encarando contra otros dos, en la mitad de la cancha, que haga tres llegadas al arco, a ver si se la pueden sacar y para que aprenda a cubrir la pelota", soltó Maradona cuando le consultaron sobre Paradela el Líbero Vs. de TyC Sports. Para colmo, el propio "Pelusa" fue quien lo llevó nuevamente a Primera cuando arribó al "Tripero", ya que el volante -que debutó en 2018 con la camiseta de Gimnasia- jugaba en Tercera División.

El joven nacido en Quiroga, provincia de Buenos Aires, dio sus primeros pasos en un club local y en 2016 logró el ascenso al Torneo Federal A con Rivadavia de Lincoln para en 2018 llegar al "Lobo" de La Plata. Si bien no convirtió goles, su buen nivel despertó el interés de Marcelo Gallardo, quien lo pidió para River Plate. Aunque no fue un titular indiscutido para el "Muñeco", sí lo fue por varios encuentros para Martín Demichelis y hoy está dentro de los suplentes del equipo de Núñez. En las tres temporadas con la "Banda", Paradela acumula un total de 7 goles y 4 asistencias en 82 partidos.