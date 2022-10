Una socia increpó en vivo al presidente de Gimnasia: "Llamá a elecciones"

Le cuestionó haber vendido entradas y no haber impedido la represión.

Luego de la violenta noche del jueves vivida en La Plata, donde la Policiía reprimió a hinchas con balas de goma y gases lacrimógenos que obligaron a suspender el partido entre Gimnasia-Boca Juniors, el presidente de la institución del "Lobo", Gabriel Pellegrino, vivió un tenso momento: una socia lo increpó adelante de las cámaras de televisión y lo responsabilizó de la situación.

Lo ocurrido en el Estadio Juan Camilo Zerillo volvió a marcar otro triste precedente del accionar policial en el fútbol argentino. Con una persona fallecida por un paro cardiorespiratorio y decenas de heridos por postas de goma de la Policía, los encargados de la seguridad empezaron a echarse responsabilidades unos a otros. Sin embargo, minutos después de que finalizaran los violentos hechos, una socia de Gimnasia y Esgrima La Plata fue a increpar a Pellegrino, que estaba dialogando con el medio TyC Sports.

"¿Dónde carajo estabas? Te lo pregunto como socia. ¿En qué parte de la cancha?", comienza preguntando la mujer, con las cámaras televisivas filmando la situación. Sorprendido por la actitud de la mujer, el dirigente máximo del club de La Plata, contestó: "Donde tengo que estar, en el Palco". Sin dejar pasar la respuesta, la simpatizante le recriminó: "En el Palco no tenés que estar, tenías que estar acá abajo, pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros".

"Quisiste vender entradas. Hay publicaciones en la página oficial. Se vendieron entradas para qué", continúa la asociada y luego se sorprende ante la respuesta de Pellegrino, que le reconoce haber vendido 3.574 tickets. "¿Tres mil entradas? no se podía vender ninguna. No tenés cara, Gabriel. Tenés que adelantar las elecciones e irte", le protesta la hincha de Gimnasia, visiblemente molesta por la situación.

Para finalizar, cuando se acercaron hombres de seguridad para separarla del presidente, la socia le exige: "Andate porque no estás a la altura de las circunstancias. Me cagaron a palos y soy socia".

Pellegrino negó que haya habido sobreventa de entradas para el partido con Boca

Al ser consultado por los periodistas sobre quién había ordenado cerrar las puertas del ingreso de los hinchas de Gimnasia, Pellegrino manifestó: "Nosotros no dimos la orden. Debió haber sido la Policía o APREVIDE. La responsabilidad es de los organismos de seguridad. Si no, ¿para qué están?".

Según trascendió, se sobrevendieron entradas para el encuentro frente al "Xeneize", situación que llevó a colpasar los accesos al estadio. Sobre este tema, el presidente comentó: "No vendimos más entradas de lo que permite la capacidad de la cancha. No sobrevendimos entradas, vendimos 3254 sobre un total de 4300 y tenemos la planilla de las entradas que nos dio AFA". "Había hinchas con carnet y entradas que no los dejaron pasar. Nos llamó la atención que algunas plateas estaban vacías con mucha gente afuera de la cancha", sostuvo Pellegrino.