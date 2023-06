Un reconocido DT reveló una miserable actitud de Sampaoli como DT de la Selección: "Ni siquiera"

Un reconocido técnico del fútbol argentino rompió el silencio y reveló una lamentable actitud que Jorge Sampaoli tuvo con él mientras dirigía a la Selección.

Un famoso entrenador del fútbol argentino reveló una lamentable actitud que Jorge Sampaoli tuvo con él en su etapa en la Selección. Años después de que el actual estratega del Flamengo de Brasil deje su cargo al frente de la "Albiceleste", un colega suyo no se guardó nada y ventiló la miserable e inesperada reacción que tuvo mientras se disputaba un amistoso en el predio de Ezeiza. Los dichos del experimentado técnico fueron por demás contundentes y dejaron muy mal parado al santafesino.

Quien destrozó sin filtro a Sampaoli fue nada más y nada menos que Pablo Vicó, histórico en el banco de Brown de Adrogué, quien recordó un duelo en el que su equipo se midió con la Sub 20. En diálogo con FM Urbana Play, el dueño de un tremendo récord en nuestro país rememoró aquel cruce en el que también se vio involucrado Sebastián Beccacece cuando entrenaba al elenco nacional juvenil. Por supuesto, las palabras del DT "Tricolor" no pasaron para nada desapercibidas.

"Me invita Beccacece a jugar con la Sub 20 porque hay dirigentes de Brown que están muy ligados con (Claudio) 'Chiqui' Tapia. Fuimos, le dije que el nivel que tenemos en divisiones inferiores no es tan importante y me dice: 'No, me sirve, me sirve'. Hicimos un popurrí de chicos, me ganaron 3 a 0 y estaba el señor (por Jorge Sampaoli) con una gorrita negra de lana, yo hablando y agradeciéndole a Beccacece por haberme invitado. Él ni siquiera diciendo buenos días o buenas tardes dijo: 'Esto no es nivel. No te sirve'. Lo miré y Becaccece me agarró de la muñeca, porque ya le contestaba. Pero por respeto, como era el técnico de la Selección Argentina me callé la boca", contó Vicó con respecto a ese momento tenso.

Por último, el entrenador de Brown de Adrogué lanzó un picante comentario contra el actual técnico de Flamengo y lo liquidó: "En esto nos conocemos todos porque da tantas vueltas el fútbol, creo que no aparentarlo... si no que tenés que ser una buena persona para que cuando tengas una devolución sea de la mejor". Poco tiempo después, Sampaoli dejó su cargo en la "Albiceleste" tras el Mundial de Rusia 2018.

Marcos Rojo liquidó a Jorge Sampaoli por la Selección

Marcos Rojo le tiró un fuerte palo a Jorge Sampaoli, el exentrenador del conjunto argentino, al sostener que el técnico parecía que "la tenía re clara, pero cuando llegamos al Mundial se perdió". En una charla con TyC Sports, el defensor sostuvo que Sampaoli "no sabía qué hacer" y contó que tras haber sido titular en el primer partido, después lo sacó en el segundo y "en el tercero me hicieron jugar". Asimismo indicó: "Hubo una charla, sí. Los más grandes dijimos que teníamos que jugar nosotros, pero para no quemar a nadie. Había chicos que eran su primer Mundial".

Con respecto a ese mismo partido indicó: "Le dijimos que jueguen los que más edad tenía que jugar. Fueron los referentes. Igual fuimos, ganamos y estuvimos ahí nomás de Francia. Así y todo con los quilombos que tuvimos fuimos para adelante". De esta forma, revalorizó el trabajo que llevó adelante en la Selección durante varios años y, además, indicó que allí fue el gol más importante de su vida.