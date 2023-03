Un papelón: la escandalosa reacción del árbitro Fernando Espinoza en pleno partido

El árbitro Fernando Espinoza explotó contra un jugador en pleno Arsenal vs. Tigre por la Liga Profesional y protagonizó un vergonzoso escándalo.

El árbitro Fernando Espinoza protagonizó un vergonzoso escándalo en pleno partido entre Arsenal y Tigre por la Liga Profesional de Fútbol. El controversial juez discutió y se peleó con varios futbolistas del elenco del "Viaducto" cuando se retiraba del campo de juego y uno de ellos lo frenó para que no se vaya a las manos. Para su suerte, a pesar de recibir infinidad de insultos contra su persona, la situación no pasó a mayores.

El "Arse" se quedó con la victoria ante su gente con los tantos de Luis Leal y Tiago Banega, con lo que sumaron de a tres luego del empate ante Argentinos Juniors la fecha anterior. Igualmente, el conjunto de Sarandí está lejos de los primeros puestos con sólo 8 unidades, a ocho de San Lorenzo y siete de River Plate. Al margen de los futbolístico, el papelón hecho por Espinoza se llevó todos los flashes por su insólita reacción.

"¿Qué mirás? ¿Qué mirás?", exclamó con furia Fernando Espinoza en pleno campo de juego contra un jugador de Arsenal de Sarandí. La bronca del árbitro una vez que culminó la primera mitad del cotejo se vio a través de la cámara y realmente pasó vergüenza. Es que el colegiado tenía que dar el ejemplo al no discutir con los jugadores, pero no tardó en explotar y mostró toda su bronca en la cancha.

La historia no terminó ahí, ya que el hombre que impartió justicia entre el "Arse" y el "Matador" de Victoria tuvo un fuerte encontronazo con un jugador local. Fue con el arquero Alejandro Medina, quien recibió una amarilla por hacer tiempo a falta de 15 minutos para el cierre del encuentro. Esto derivó en otra polémica en la que el colegiado se vio involucrado innecesariamente.

River, involucrado en un escándalo por la Copa Argentina

Una semana después del partido entre River y Racing de Córdoba por la Copa Argentina 2023, estalló una polémica que involucra directamente al "Millonario" tras su victoria por 3-0 en Santiago del Estero con los goles de Miguel Ángel Borja, Lucas Beltrán y Leandro González Pirez. El protagonista de las picantes declaraciones fue Manuel Pérez, el presidente del club de Nueva Italia. el dirigente fue consultado por la decisión de los futbolistas del equipo de la Primera Nacional de ir hasta el vestuario del "Millonario" y esperarlos hasta 15 minutos para tener la ropa oficial de ellos.

"Cuando me levanté al día siguiente en Santiago, me cayó muy mal y me avergonzó", reconoció además. Exigente por lo que significa el club en su vida, Pérez profundizó: "Algunos no entendieron nada y quiero que entiendan dónde están... No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata. No lo espero de nadie, ni de (Lionel) Messi".